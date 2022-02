Примера. Райо выпал из ТОП-10, а в Кадисе впечатлили только вратари

Типично ничейный матч, после которого, однако, обе команды имеют основания для сожалений.

Первый тайм - тихий ужас; даже срезавшийся в молоко навес от Альфонсо Эспино был расценен оператором как эпизод, достойный множественных повторов - настолько нечего было показывать.

Чуть веселее пошло после перерыва. "Кадис" взорвался первым - Негредо сбросил на Лосано и Чоко расстреливал ворота с пяти метров, но Дитуро совершенно невообразимым образом успел выбросить руку и отбил мяч.

"Сельта" ответила под занавес игры благодаря пенальти, но и тут забить не вышло - Ледесма в идеальном прыжке вытащил мяч после удара Санти Мины.

В общем, хвалим вратарей, ругаем форвардов и забываем этот матч навсегда - верим, что следующие будут ярче. В таблице "Кадис" по-прежнему 18-й с 19 очками; у "Сельты" 10-е место и 31 балл.

24-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Сельта" - 0:0

"Кадис": Ледесма - Акапо, Луис Эрнандес, Чуст, Эспино - Сальви (Лукас Перес, 64), Алькарас, Аларкон (Йонссон, 80), Идрисси (Алехо, 64) - Негредо, Лосано (Переа, 64)

"Сельта": Дитуро - Мальо, Айду, Араухо, Галан - Бельтран - Браис Мендес, Денис Суарес (Тиаго Гальярдо, 76), Серви (Солари, 46) - Аспас (Тапиа, 77), Мина

Предупреждения: Ледесма, 82, Йонссон, 88, Луис Эрнандес, 90+4 - Серви, 25, Галан, 52

"Райо" в отвратительной форме и не побеждает в Ла Лиге с середины декабря. При этом в Кубке команда зашла далеко, что лишь ухудшает ситуацию, ведь усталость накапливается нешуточная.

Сегодня вылезло наружу все и сразу. "Райо" проиграл "Осасуне" фланги, не успевал быстро расставаться с мячом; даже привычный по первому кругу атакующий кураж пропал.

Баски открыли счет уже на старте - Монкайола замкнул прострел Авилы. Дальше были еще 3-4 хороших атаки, много стыков и, наконец, шедевр от Рубена Гарсии - он разрядил пушку метров с 27-ми и попал точно в девятку.

6 - Only in 2005/06 (nine) & 2006/07 season (seven), @CAOsasuna recorded more wins away from home in a single #LaLiga campaign than this one (six level with 2019/20 term). Foreign#RayoOsasuna #CAOsasuna pic.twitter.com/oEatJBDAAr