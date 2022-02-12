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Примера. Райо выпал из ТОП-10, а в Кадисе впечатлили только вратари
Кратко о нетоповых матчах субботы в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
Типично ничейный матч, после которого, однако, обе команды имеют основания для сожалений.
Первый тайм - тихий ужас; даже срезавшийся в молоко навес от Альфонсо Эспино был расценен оператором как эпизод, достойный множественных повторов - настолько нечего было показывать.
Чуть веселее пошло после перерыва. "Кадис" взорвался первым - Негредо сбросил на Лосано и Чоко расстреливал ворота с пяти метров, но Дитуро совершенно невообразимым образом успел выбросить руку и отбил мяч.
"Сельта" ответила под занавес игры благодаря пенальти, но и тут забить не вышло - Ледесма в идеальном прыжке вытащил мяч после удара Санти Мины.
8 - Cádiz have conceded a league-high 8 penalties this season (alongside Rayo Vallecano). Sanctioned. pic.twitter.com/LYwU025yVJ— OptaJose (@OptaJose) February 12, 2022
В общем, хвалим вратарей, ругаем форвардов и забываем этот матч навсегда - верим, что следующие будут ярче. В таблице "Кадис" по-прежнему 18-й с 19 очками; у "Сельты" 10-е место и 31 балл.
24-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"
"Кадис" - "Сельта" - 0:0
"Кадис": Ледесма - Акапо, Луис Эрнандес, Чуст, Эспино - Сальви (Лукас Перес, 64), Алькарас, Аларкон (Йонссон, 80), Идрисси (Алехо, 64) - Негредо, Лосано (Переа, 64)
"Сельта": Дитуро - Мальо, Айду, Араухо, Галан - Бельтран - Браис Мендес, Денис Суарес (Тиаго Гальярдо, 76), Серви (Солари, 46) - Аспас (Тапиа, 77), Мина
Предупреждения: Ледесма, 82, Йонссон, 88, Луис Эрнандес, 90+4 - Серви, 25, Галан, 52
"Райо" в отвратительной форме и не побеждает в Ла Лиге с середины декабря. При этом в Кубке команда зашла далеко, что лишь ухудшает ситуацию, ведь усталость накапливается нешуточная.
Сегодня вылезло наружу все и сразу. "Райо" проиграл "Осасуне" фланги, не успевал быстро расставаться с мячом; даже привычный по первому кругу атакующий кураж пропал.
Баски открыли счет уже на старте - Монкайола замкнул прострел Авилы. Дальше были еще 3-4 хороших атаки, много стыков и, наконец, шедевр от Рубена Гарсии - он разрядил пушку метров с 27-ми и попал точно в девятку.
6 - Only in 2005/06 (nine) & 2006/07 season (seven), @CAOsasuna recorded more wins away from home in a single #LaLiga campaign than this one (six level with 2019/20 term). Foreign#RayoOsasuna #CAOsasuna pic.twitter.com/oEatJBDAAr— OptaJose (@OptaJose) February 12, 2022
Для "Райо" это был нокаут. Да, после перерыва он забегал активнее и пару опасных атак провел, но ведь и "Осасуна" не сидела, сложа руки - чего стоят хотя бы выстрел Монкайолы после углового и штрафной от Авилы.
Третий мяч уже в добавленное время подчеркнул - это победа по всем статьям. В таблице команда Ягобы Аррасате поднялась на 9-е место с 32 очками; "Райо" же сполз на 11-ю строчку, имея на балл меньше.
24-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Осасуна" - 0:3
Голы: Монкайола, 8, Рубен Гарсия, 40, Кике, 90+2
"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Савельич (Трехо, 46), Катена, Кевин Родригеш (Бебе, 74) - Валентин, Комесанья (Сисс, 81) - Паласон (Силла, 46), Нтека (Гвардиола, 74), Альваро Гарсия - Фалькао
"Осасуна": Эррера - Видаль, Давид Гарсия, Крус, Ману Санчес - Монкайола (Ойер, 87), Торро, Брашанац - Авила (Хави Мартинес, 81), Будимир (Кике, 68), Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 86)
Предупреждения: Альваро Гарсия, 24, Савельич, 34 - Видаль, 70
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