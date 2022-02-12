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Атлетико может продать Феликса, Облака или Льоренте в случае непопадания в Лигу Чемпионов
Дамоклов меч над Диего Симеоне
Фото: The Sun
В случае непопадания в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона, "Атлетико Мадрид" придется продать одного из своих лидеров. Финансовые проблемы, вызванные пандемией, ухудшают обстановку в клубе, выигравшем лишь 1 из своих 5 последних матчей.
Как сообщает Marca, среди игроков, которых "Атлетико" может выгодно продать: полузащитник Маркос Льоренте, вратарь Ян Облак и нападающий Жоау Феликс. К этим игрокам есть интерес со стороны многих клубов, так что мадридская команда сможет заработать.
"Атлетико" сейчас идет на 6 месте в таблице Ла Лиги, отставая от четвертой команды – "Барселоны" - на 2 очка. Также клубу предстоит сыграть с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Чемпионов уже 23 февраля.
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