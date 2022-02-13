Примера. Атлетико - Хетафе 4:3. Скука в прошлом - теперь в моде триллеры!

Диего Симеоне еще не ушел, но его футбол уже покинул "Ванда Метрополитано" - это свершившийся факт. Из самой скучной команды Ла Лиги "Атлетико" превратился в самую веселую!

Сегодня у "Атлетико", да и у "Хетафе" тоже не было никакой стратегии и тактики - команды просто рубились, шли в каждый стык и это обеспечивало все новые и новые голы.

"Матрасники" лучше вошли в матч - заработали пенальти (Суарес не забил), открыли счет усилиями юркого Корреа, затем удвоили его благодаря прострелу на Матеуса Кунью.

Кому-то могло даже показаться, что на этом интрига убита, но нынешний "Атлетико" так не умеет - он слишком плох в обороне. Савич, Фелипе и даже Льоренте сегодня напоминали одну сплошную дыру. Первым в нее ворвался Борха Майораль - и вернул "Хетафе" в игру, подправив в сетку удар Янкто.

Второй и третий голы "Хетафе" забил с пенальти - оба были назначены за гандбол в штрафной "Матрасников", и оба реализовал турок Энес Унал.

За "Атлетико" и на это ответил Анхель Корреа, который уже второй месяц тащит на своем горбу всю команду.

3:3 к перерыву - это было мощно. Все ждали продолжения, но, кажется, команды испугались сами себя, взяв паузу, в конце которой Стеван Савич чуть не убил прямой ногой Мауро Арамбарри. Конечно, это красная.

"Хетафе" уже потирал руки, поменял защитника на форварда и в целом был хорош, но логика сегодня гуляла на других газонах. В концовке "Атлетико", имевший в меньшинстве 15% владения, внезапно забил после первого же стандарта! Просто безумие! Стадион накрыла эйфория, и лишь в глазах Симеоне четко читалась тоска по прежним 1:0.

Знает Чоло, что всегда фортуна так улыбаться не будет. Пока что в таблице его "Атлетико" 4-й с 39 очками; у "Хетафе" 15-е место и 25 баллов.

24-й тур Примеры. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Хетафе" - 4:3

Голы: Корреа, 20, 45+3, Матеус Кунья, 27, Эрмосо, 89 - Майораль, 30, Унал, 37, 42 (оба с пенальти)

"Атлетико": Облак - Льоренте, Савич, Фелипе, Рейнилду - Корреа (Врсалько, 74), Коке, Кондогбья (де Пауль, 74), Лемар (Эррера, 90+1) - Суарес (Эрмосо, 60), Матеус Кунья (Феликс, 74)

"Хетафе": Сория - Суарес, Даконам, Митрович (Мата, 76), Куэнка, Янкто (Сильва, 81) - Оскар (Вильяр, 81), Арамбарри, Максимович - Унал (Йокушлу, 55), Майораль

Предупреждения: Савич, 3, Лекомт, 13, Коке, 45, Суарес, 45+2 - Даконам, 15, Митрович, 20, Арамбарри, 22, Сильва, 90+4

Удаление: Фелипе, 58