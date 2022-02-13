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Барселона готова отдать 60 миллионов за полузащитника Бетиса

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Клуб продолжает искать усиление

Барселона готова отдать 60 миллионов за полузащитника Бетиса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press

Новина українською

Каталонская "Барселона" активно интересуется французским полузащитником "Бетиса" Набилем Фекиром.

Клуб Хави готов предложить за 28-летнего француза 60 миллионов евро уже в летнее трансферное окно. Сообщается, что в трансфере лично заинтересован президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта.

В сезоне-2021/22 Фекир провел 29 матчей за "Бетис", забив 7 голов и отдав 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

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В статье: Барселона Бетис (Севилья) Набиль Фекир
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (1)
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metall5291 (Kharkiv)
13.02.2022 в 12:02
У Барселоны есть 60 миллионов??? Тогда мы едем к вам.
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