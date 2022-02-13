Барселона готова отдать 60 миллионов за полузащитника Бетиса

Каталонская "Барселона" активно интересуется французским полузащитником "Бетиса" Набилем Фекиром.

Клуб Хави готов предложить за 28-летнего француза 60 миллионов евро уже в летнее трансферное окно. Сообщается, что в трансфере лично заинтересован президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта.

В сезоне-2021/22 Фекир провел 29 матчей за "Бетис", забив 7 голов и отдав 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.