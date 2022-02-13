Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави: Дембеле – часть команды, и я уверен, что он нам поможет
Коуч рассчитывает на игрока
Фото: twitter.com/FCBarcelona / Автор: неизвестен
Наставник "Барселоны" Хави дал комментарий о вингере Усмане Дембеле, который отказался продлевать контракт с командой:
"Я уже говорил, что хотел выпустить Дембеле в матче с "Атлетико", но из-за удаления пришлось сделать другую замену, и Усман не смог выйти.
Дембеле – часть команды, и я уверен, что он нам поможет. Вопрос закрыт. Я решу, сыграет ли он, – сказал Хави.
Напомним, 24-летний хавбек не выходил на поле с 12 января из-за ситуации с контрактом. Летом он покинет клуб на правах свободного агента.
Популярное сейчас
- Бразилец для Днепра-1, серб в ФК Перемога. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Провал Баварии, ничья Реала, новичок Днепра-1. Главные новости за 12 февраля
- Йовичевич подтвердил, что Чоботенко перейдет в Днепр-1 летом
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО