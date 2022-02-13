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Хави: Дембеле – часть команды, и я уверен, что он нам поможет

Испания
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Коуч рассчитывает на игрока

Хави: Дембеле – часть команды, и я уверен, что он нам поможет

Фото: twitter.com/FCBarcelona / Автор: неизвестен

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Наставник "Барселоны" Хави дал комментарий о вингере Усмане Дембеле, который отказался продлевать контракт с командой:

"Я уже говорил, что хотел выпустить Дембеле в матче с "Атлетико", но из-за удаления пришлось сделать другую замену, и Усман не смог выйти.

Дембеле – часть команды, и я уверен, что он нам поможет. Вопрос закрыт. Я решу, сыграет ли он, – сказал Хави.

Напомним, 24-летний хавбек не выходил на поле с 12 января из-за ситуации с контрактом. Летом он покинет клуб на правах свободного агента.

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В статье: Барселона Хави Усман Дембеле
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Источник:
Diario Sport

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