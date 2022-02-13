Хави: Дембеле – часть команды, и я уверен, что он нам поможет

Наставник "Барселоны" Хави дал комментарий о вингере Усмане Дембеле, который отказался продлевать контракт с командой:

"Я уже говорил, что хотел выпустить Дембеле в матче с "Атлетико", но из-за удаления пришлось сделать другую замену, и Усман не смог выйти.

Дембеле – часть команды, и я уверен, что он нам поможет. Вопрос закрыт. Я решу, сыграет ли он, – сказал Хави.