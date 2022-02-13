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Бензема: Я вернусь сильным, очень сильным
Совсем скоро решающие матчи в Лиге чемпионов
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема в соцсетях опубликовал видео после
“Поехали. Полностью мотивирован. Я вернусь сильным, очень сильным”, – сказал Бензема.
Напомним, что Карим травмировался 23 января в матче против "Эльче", повредив внутреннюю поверхность бедра. Нападающий уже пропустил три встречи (против "Атлетика", "Гранады" и "Вильярреала") и рискует не сыграть в поединке Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен".
Первый матч противостояния 1/8 финала самого престижного футбольного турнира Старого света между парижанами и мадридцами запланирован на вторник 15 февраля. Он состоится в столице Франции на "Парк де Пренс".
Отметим, что Бензема – самый результативный игрок "Реала" в этом сезоне. На его счету 24 гола и 9 ассистов в 28 матчах во всех турнирах. В среднем он записывает в свой актив результативное действие каждые 72 минуты.
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