Бензема: Я вернусь сильным, очень сильным

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема в соцсетях опубликовал видео после вчерашнего матча с "Вильярреалом" , в котором намекнул на свое возвращение в поединок против ПСЖ в Лиге чемпионов:

“Поехали. Полностью мотивирован. Я вернусь сильным, очень сильным”, – сказал Бензема.

Напомним, что Карим травмировался 23 января в матче против "Эльче", повредив внутреннюю поверхность бедра. Нападающий уже пропустил три встречи (против "Атлетика", "Гранады" и "Вильярреала") и рискует не сыграть в поединке Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен".

Первый матч противостояния 1/8 финала самого престижного футбольного турнира Старого света между парижанами и мадридцами запланирован на вторник 15 февраля. Он состоится в столице Франции на "Парк де Пренс".

Отметим, что Бензема – самый результативный игрок "Реала" в этом сезоне. На его счету 24 гола и 9 ассистов в 28 матчах во всех турнирах. В среднем он записывает в свой актив результативное действие каждые 72 минуты.