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Бензема: Я вернусь сильным, очень сильным

Испания
(1 голосов)

Совсем скоро решающие матчи в Лиге чемпионов

Бензема: Я вернусь сильным, очень сильным

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема в соцсетях опубликовал видео после вчерашнего матча с "Вильярреалом", в котором намекнул на свое возвращение в поединок против ПСЖ в Лиге чемпионов:

“Поехали. Полностью мотивирован. Я вернусь сильным, очень сильным”, – сказал Бензема.

Напомним, что Карим травмировался 23 января в матче против "Эльче", повредив внутреннюю поверхность бедра. Нападающий уже пропустил три встречи (против "Атлетика", "Гранады" и "Вильярреала") и рискует не сыграть в поединке Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен".

Первый матч противостояния 1/8 финала самого престижного футбольного турнира Старого света между парижанами и мадридцами запланирован на вторник 15 февраля. Он состоится в столице Франции на "Парк де Пренс".

Отметим, что Бензема – самый результативный игрок "Реала" в этом сезоне. На его счету 24 гола и 9 ассистов в 28 матчах во всех турнирах. В среднем он записывает в свой актив результативное действие каждые 72 минуты.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Вильярреал Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Олег Бакуменко (землянин)
13.02.2022 в 16:04
Ну прям очень, очень сильным, бл..ха муха. Ууххх! Грозный, как жук навозный..
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