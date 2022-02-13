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Реал может пригласить Почеттино летом. Названо главное условие
Анчелотти может быть отправлен в отставку
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Мадридский "Реал" проявляет серьезный интерес к наставнику Маурисио Почеттино, который на данный момент тренирует парижский "ПСЖ".
Клуб из столицы Испании может пригласить 49-летнего специалиста, если под руководством Карло Анчелотти "Реал" не выполнит цели на текущий сезон. На данный момент команда лидирует в таблице Ла Лиги, опережая "Севилью" на 4 очка.
Как известно, в прошлом "сливочные" минимум трижды пытались пригласить Почеттино на должность тренера. Впервые это произошло в 2017 году, а затем в январе и летом 2021-го.
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