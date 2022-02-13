Реал может пригласить Почеттино летом. Названо главное условие

Мадридский "Реал" проявляет серьезный интерес к наставнику Маурисио Почеттино, который на данный момент тренирует парижский "ПСЖ".

Клуб из столицы Испании может пригласить 49-летнего специалиста, если под руководством Карло Анчелотти "Реал" не выполнит цели на текущий сезон. На данный момент команда лидирует в таблице Ла Лиги, опережая "Севилью" на 4 очка.

Как известно, в прошлом "сливочные" минимум трижды пытались пригласить Почеттино на должность тренера. Впервые это произошло в 2017 году, а затем в январе и летом 2021-го.