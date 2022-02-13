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Реал может пригласить Почеттино летом. Названо главное условие

Испания
(1 голосов)

Анчелотти может быть отправлен в отставку

Реал может пригласить Почеттино летом. Названо главное условие

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Мадридский "Реал" проявляет серьезный интерес к наставнику Маурисио Почеттино, который на данный момент тренирует парижский "ПСЖ".

Клуб из столицы Испании может пригласить 49-летнего специалиста, если под руководством Карло Анчелотти "Реал" не выполнит цели на текущий сезон. На данный момент команда лидирует в таблице Ла Лиги, опережая "Севилью" на 4 очка.

Как известно, в прошлом "сливочные" минимум трижды пытались пригласить Почеттино на должность тренера. Впервые это произошло в 2017 году, а затем в январе и летом 2021-го.

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В статье: Карло Анчелотти Маурисио Почеттино Реал (Мадрид) ПСЖ
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Источник:
GFFN

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Комментарии (5)
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kalan-86 (Анкара)
13.02.2022 в 16:05
Реал играет в хороший футбол в коем то веке. Какие там у Переса цели на сезон, Ла Лига, ЛЧ и кубок Короля? Пока все нормально, нахрена что-то менять?
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Олег Бакуменко (землянин)
13.02.2022 в 15:52
Если Почетино побрить на лысо, то это вылитый я, только чуть постарше. А если мне отрастить волосы, то я вылитый Почетино?
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football_soccer (Украина)
13.02.2022 в 15:35
Ну, Реал уже не первый месяц как играет хреново . Но Почеттино это же тренер без чемпионской ментальности. Уволить Анчелотти ради Почеттино это идиотизм. ПСЖ при нем мучается , а не играет
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Олег Бакуменко (землянин)
13.02.2022 в 15:59
Да, Почетино слишком мягок и покладист, как для тренера-чемпиона. И харизмы ему маловато... Хотя впрочем, может Пересу такой и надо?
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royalstas (Вінниця)
13.02.2022 в 15:06
Анчелотті топ, не розумію навіщо його змінювати.
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