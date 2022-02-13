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Президент Барселоны: Мы все еще в чемпионской гонке

Испания
(1 голосов)

У клуба есть шанс перевернуть сезон

Президент Барселоны: Мы все еще в чемпионской гонке

Фото: FC Barcelona

UA-Футбол
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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта дал интервью после ничьей лидера чемпионата "Реала Мадрид" с "Вильярреалом", шестым клубом в таблице Ла Лиги. Он рассказал о шансах каталонского клуба на победу в чемпионате в этом сезоне:

"[Игра с "Эспаньолом"] это наш шанс продемонстрировать развитие, которое мы показали в прошлой игре, и сегодня мы надеемся закрепить успех. После ничьей "Мадрида" появилась гонка за чемпионством. Я всегда был оптимистом, и считаю, что у нас есть шанс. Я говорил, что нам еще предоставится такая возможность".

Лапорта также высказался о ближайших играх "Барселоны":

"Команде очень сложно удерживать уровень на протяжении всего сезона, так что нам сейчас важно сконцентрироваться на ближайших играх против "Эспаньола", "Валенсии" и "Атлетика Бильбао". Эти матчи чрезвычайно важны для удержания в топ-4 и надежды на титул".

"Барселона" сейчас находится на 5 месте в таблице, отставая от лидирующего мадридского "Реала" на два матча и 16 очков.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Ла Лига
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Комментарии (1)
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Олег Бакуменко (землянин)
13.02.2022 в 17:53
Гонки..
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