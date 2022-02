Примера. Фекир разбил Леванте, Оярсабаль - Гранаду, а Валенсия снова проиграла

С 6 ноября не побеждал "Алавес" в Ла Лиге, и вот этот день наступил. "Валенсия" выглядела уставшей после Кубка, да, но и сами баски выложились по полной.

31-20 по верховым единоборствам - иллюстрация их настроя. "Алавес" шел в каждый стык, боролся за каждый мяч. Наверное, только так эта скромная по именам команда и может побеждать в элите.

Судьба встречи решилась уже в ее начале - Мамаду Лум имел два удобных голевых шанса, и если один Мамардашвили нейтрализовал, то второй мяч залетел куда надо.

Во втором тайме команды обменялись голами с пенальти, но не более того. "Валенсия", конечно, пыталась забросать навесами в концовке, но выглядело это все скучно и серо - в точности как ее сегодняшний комплект формы.

100%- Alaves' Joselu Mato ???????? has scored all his 6 penalty shots in #LaLiga this season, the most for a Top 5 European Leagues players (with the 100% of penalty shot conversion rate) along @WissBenYedder (Mónaco) & Jorginho (Chelsea). Infallible@alaveseng #AlavésValencia pic.twitter.com/cuUbEdTwHz — OptaJose (@OptaJose) February 13, 2022

В таблице у "Летучих мышей" после поражения 12-е место и 30 очков, и хотя до зоны ЛЧ всего 9 баллов, столь низкая позиция наверняка не нравится ни игрокам, ни Питеру Лиму, а он, как мы знаем, скор на расправу.

Касательно "Алавеса", то он все еще в зоне вылета - 18-й с 20 баллами в активе.

24-й тур Примеры. Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Валенсия" - 2:1

Голы: Лум, 14, Хоселу, 76 (с пенальти) - Гедеш, 62 (с пенальти)

"Алавес": Пачеко - Теналья, Лагуардия, Лежен, Дуарте - Пина - Хасон (Понс, 83), Эскаланте, Лум, Риоха (Эдгар Мендес, 77) - Хоселу

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея (Фулькье, 76), Кюмарт (Гильямон, 81), Диахаби, Лато - Элдер Кошта (Макси Гомес, 46), Солер (Дуро, 46), Мориба, Муса - Гедеш, Маркос Андре (Хиль, 46)

Предупреждения: Теналья, 37, Пина, 45+2, Эскаланте, 61, Лагуардия, 90+7 - Диахаби, 76, Лато, 84, Хиль, 88

Сильная команда в пешем режиме обыграла слабую, вот и все. Более глубокого анализа этот матч не заслуживает.

"Бетис" в пешем темпе сделал счет 3:0 уже к 42-й минуте. Фекиру помог забить рикошет, Эдгару - навес с углового, Карвалью точно ударил в угол ворот в контратаке. Все до банального просто.

Португалец свой гол даже не праздновал - зачем тратить силы? Впереди более серьезные соперники. "Леванте" же держится в элите сугубо благодаря математике - кажется, "Лягушки" и сами не верят, что избегут вылета.

9,7 - @RealBetis_en are the #LaLiga team (6th in the Top 5 European Leagues) to have the biggest difference between goals (45) & Expected Goals (35,3), +9,7 this season (2,5 more than any other team in the competition, Sevilla 7,2). Flow#LevanteBetis #BetisDay pic.twitter.com/eRHtnwoILp — OptaJose (@OptaJose) February 13, 2022

Сегодня они вспыхнули на 10-15 минут, когда "Бетис" просто бросил играть - и за это время Дани Родригес успел оформить дубль. Тем не менее, искра в пламя не превратилась - ее быстро потушил эффектный штрафной от Фекира - наверное, он сейчас лучший левша всей Примеры.

Благодаря в том числе его мастерству "Бетис" уверенно идет третьим в таблице с 43 очками. У "Леванте" 20-я строчка и 11 баллов.

24-й тур Примеры. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" - "Бетис" - 2:4

Голы: Дани Гомес, 43, 47 - Фекир, 14, 49, Эдгар Гонсалес, 29, Карвалью, 42

"Леванте": Карденас - Сон, Везу (Робер, 40), Дуарте, Касерес (Сольдадо, 66), Мирамон (Пубиль, 73) - Мелеро (Пепелу, 73), Мальса - де Фрутос, Дани Гомес (Барди, 66), Моралес

"Бетис": Руи Силва - Бельерин, Песселья, Бартра, Морено - Эдгар Гонсалес, Карвалью (Руибаль, 80) - Родри (Гуардадо, 66), Фекир, Тельо (Лайнес, 66) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 66)

Предупреждения: Касерес, 48 - Песселья, 22, Бельерин, 56

Удаление: Сольдадо, 74

Тяжело даются голы "Ла Реалу", но он так сильно старается, что побеждает даже собственное невезение.

Сегодня "Гранада" на поле возникала эпизодически - большую часть времени ее вообще не было видно. "Сосьедад" диктовал темп, забирал все подборы, создавал моменты.

Беда басков в том, что мяч у них вообще не летит в ворота. Как только не пытались пробить Луиша Масимиану сегодня Оярсабаль, Исак и Янузай - все либо мимо, либо в кипера, либо защитники выносили мячи из ворот.

Открыть счет в итоге удалось только благодаря пенальти - здесь уж Оярсабаль таки не промахнулся.

22-Since 2018/19 campaign, players to have scored the most penalty goals for his teams in the Top 5 European Leagues (all comps)



33 Immobile - Lazio

29 Ronaldo - Juventus

28 Lewandowski - FCB

24 Jorginho - Chelsea

23 Insigne - Napoli

22 @mikel10oyar ????????- @RealSociedadEN



Experts pic.twitter.com/0TAIY3X5NA — OptaJose (@OptaJose) February 13, 2022

Создал Микель и второй гол "Ла Реала" - его прострел в касание замкнул арендованный у "ПСЖ" Рафинья, отметивший, таким образом, свое 29-летие.

В общем, справедливая, хоть и натужная победа. В таблице "Сосьедад" как минимум на пару часов догнал "Барселону" и делит с ней 5-6 строчки с 38 очками; у "Гранады" 24 балла и 16-я строчка.

24-й тур. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Гранада" - 2:0

Голы: Оярсабаль, 37 (с пенальти), Рафинья, 74

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Элустондо, Ле Норманн, Муньос (Пачеко, 83) - Субименди, Мерино - Янузай (Порту, 67), Давид Сильва (Рафинья, 67), Оярсабаль (Сальдуа, 84) - Исак (Серлот, 83)

"Гранада": Масимиану - Кини, Дуарте, Торренте, Эскудеро - Колладо (Рочина, 72), Гоналон (Монторо, 72), Милья (Петрович, 63), Узуни (Пуэртас, 63) - Аресо (Молина, 72), Суарес

Предупреждения: Эскудеро, 22, Узуни, 26