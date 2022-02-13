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Жерар Пике стал пятым по количеству сыгранных матчей за Барселону
Обошел Пуйоля в рейтинге
Фото: AS.com English
Жерар Пике сегодня вышел на поле в матче против "Эспаньола" в 594 раз в составе "Барселоны". Этот результат стал пятым в истории клуба, как сообщает официальный сайт команды. Ранее в топ-5 по сыгранным матчам за каталонцев входил Карлес Пуйоль, появившийся на поле 593 раза.
Однако, до первого места Жерару Пике все еще далеко: у Лео Месси 778 сыгранных матчей за "Барселону".
Пике является воспитанником академии каталонцев, однако первые несколько лет в профессиональном футболе провел в "Манчестер Юнайтед" и "Сарагосе". К "Барселоне" присоединился лишь в 2008 году.
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