Жерар Пике стал пятым по количеству сыгранных матчей за Барселону

Жерар Пике сегодня вышел на поле в матче против "Эспаньола" в 594 раз в составе "Барселоны". Этот результат стал пятым в истории клуба, как сообщает официальный сайт команды. Ранее в топ-5 по сыгранным матчам за каталонцев входил Карлес Пуйоль, появившийся на поле 593 раза.

Однако, до первого места Жерару Пике все еще далеко: у Лео Месси 778 сыгранных матчей за "Барселону".

Пике является воспитанником академии каталонцев, однако первые несколько лет в профессиональном футболе провел в "Манчестер Юнайтед" и "Сарагосе". К "Барселоне" присоединился лишь в 2008 году.