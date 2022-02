Примера. Эспаньол - Барселона 2:2. Спаслись в последней атаке

Пары секунд не хватило "Эспаньолу" для первой победы над "Барсой" в Ла Лиге с 2009 года. Ну, сами виноваты - Люк де Йонг расхлябанности в верховой борьбе не прощает.

Наверное, все справедливо - "Барса" не показала свой лучший футбол, но и на поражение не наиграла. Ей просто не везло. Педри замкнул кросс Альбы на 2-й минуте - и все, на этом будто отрезало.

"Эспаньол" не предлагал ничего, просто пассивно отбиваясь. Адама Траоре и Ферран Торрес обязаны были удваивать счет, но запороли по моменту, и сразу после этого - внезапно, неожиданно и все такое - забили "Попугаи". Первая же приличная вылазка - и Серхи Дардер с линии штрафной аккуратно положил мяч в угол.

3 - Raúl de Tomás ???????? is the fourth player to score at home against Atlético de Madrid, Barcelona and Real Madrid in the same @LaLigaEN season in the 21st century, after Darko Kovacevic ???????? in 2002/03, Valery Karpin ???????? in 2003/04 and Diego Milito ???????? in 2006/07. Ace. pic.twitter.com/GkxnEI1tOC