  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Профессионал, пример, бомбардир". Хави Эрнандес высказался о реализации форварда Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Профессионал, пример, бомбардир". Хави Эрнандес высказался о реализации форварда Барселоны

Испания
(1 голосов)

Тяжело назвать голландца эталоном стиля "сине-гранатовых"

"Профессионал, пример, бомбардир". Хави Эрнандес высказался о реализации форварда Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес ответил на вопросы журналистов после матча с "Эспаньолом" (2:2). Цитирует наставника испанская пресса. Отметим, что нападающий "сине-гранатовых" Люк Де Йонг забил 4 гола в последних 5 матчах.

"Я думаю, что это была игра на победу. У нас было намного больше моментов, чем у "Эспаньола", мы были лучше. Мы потеряли два очка, хоть и доминировали в матче. Обидно, что не удалось сделать счет 0:2. Соперник был очень эффективен, а "Барселона" – нет. По интенсивности мы оппоненту не уступили.

"Люк Де Йонг? Это не случайность. Он профессионал, пример и бомбардир. Форвард забил гол, имея два момента для этого".

Читайте такжеИ снова Люк спас Хави. Эспаньол - Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хави Эрнандес Люк де Йонг Барселона Эспаньол (Барселона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...