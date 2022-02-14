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"Профессионал, пример, бомбардир". Хави Эрнандес высказался о реализации форварда Барселоны
Тяжело назвать голландца эталоном стиля "сине-гранатовых"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес ответил на вопросы журналистов после матча с "Эспаньолом" (2:2). Цитирует наставника испанская пресса. Отметим, что нападающий "сине-гранатовых" Люк Де Йонг забил 4 гола в последних 5 матчах.
"Я думаю, что это была игра на победу. У нас было намного больше моментов, чем у "Эспаньола", мы были лучше. Мы потеряли два очка, хоть и доминировали в матче. Обидно, что не удалось сделать счет 0:2. Соперник был очень эффективен, а "Барселона" – нет. По интенсивности мы оппоненту не уступили.
"Люк Де Йонг? Это не случайность. Он профессионал, пример и бомбардир. Форвард забил гол, имея два момента для этого".
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