"Профессионал, пример, бомбардир". Хави Эрнандес высказался о реализации форварда Барселоны

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес ответил на вопросы журналистов после матча с "Эспаньолом" (2:2). Цитирует наставника испанская пресса. Отметим, что нападающий "сине-гранатовых" Люк Де Йонг забил 4 гола в последних 5 матчах.

"Я думаю, что это была игра на победу. У нас было намного больше моментов, чем у "Эспаньола", мы были лучше. Мы потеряли два очка, хоть и доминировали в матче. Обидно, что не удалось сделать счет 0:2. Соперник был очень эффективен, а "Барселона" – нет. По интенсивности мы оппоненту не уступили.