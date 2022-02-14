Герой футбольного дня. Люк Де Йонг

Хорошо, что хоть после матча тренер "Барселоны" Хави отдал должное нападающему Люку Де Йонгу. "Он профессионал, пример и бомбардир. Форвард забил гол, имея два момента для этого", - ни убавить, ни прибавить, но для самого нападающего было бы приятнее чаще получать игровое время, нежели слушать комплименты.

Ход мыслей Хави нетрудно понять. Он возглавил "Барселону", когда Люк Де Йонг уже находился в команде. А пришел нидерландец с повеления менеджеров "Барсы", уже зажатых в тупике безысходностью. Приглашали тех, кого могли взять без значительных финансовых вливаний и без необходимости убеждать в целесообразности перехода. И безразлично, что Люк Де Йонг – это чужеродная клетка в ДНК "Барсы".

Учитывая стиль, который продуцирует Хави, Люк Де Йонг еще больше отличается своей шероховатостью по сравнению с другими игроками "Барселоны". Но имеет ли это значение, если он забивает голы? Хави отметил один забитый мяч из двух моментов во вчерашнем (13.02.2022) матче против "Эспаньола" (2:2). Но можно пойти дальше, оценивая общий xG нападающего в этом сезоне. У него пять мячей при показателе ожидаемых голов 5,22.

В среднем он забивает по 0,29 голов за матч в "Барселоне". Это лучшая эффективность, чем была у него в "Севилье". Лучше обстоят дела и с усредненным показателем ударов за матч: по 1,63 в "Барселоне" против 1,02 (сезон 2020/21) и 1,39 (сезон 2019/20) в "Севилье". В этом сезоне он выдает лучшую в своей карьере точность передач – 81 процент. А вот другие основные статистические показатели остаются либо на том же уровне, что были в "Севилье", либо немного снизились.

То есть, Люк Де Йонг – словно вино. С возрастом становится только лучше. В "Барселоне" в этом сезоне ему удалось улучшить статистику показателей, которые критически важны для результата всей команды. Его способность "плести кружева", быть частью знаменитой тики-таки – это для футбольных фриков, зацикленных на уникальном стиле каталонцев. Для результата же "Барселоны" важен Люк Де Йонг, который забивает практически все, что для него создают партнеры. Помогая избегать удручающих результатов. "Эспаньолу" "Барселона" не проигрывала во всех турнирах более двенадцати лет.

Хави обязан тем, что не вляпался в неприятную историю, именно Люку Де Йонгу, который забил на последних секундах, сравняв счет. Этот парень заслужил почаще оказываться на первом плане.

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