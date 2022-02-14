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Намек на Сегунду. Защитник Барселоны извинился за то, что показал оппоненту из Эспаньола два пальца

Испания
(1 голосов)

Не один, два

Намек на Сегунду. Защитник Барселоны извинился за то, что показал оппоненту из Эспаньола два пальца

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник каталонской "Барселоны" Рональд Араухо извинился за свое поведение в рамках дерби с "Эспаньолом" (2:2). 22-летний уругвайский исполнитель был заменен после первого тайма, а в конце встречи у него состоялся конфликт с Нико Меламедом.

Полузащитник "Эспаньола" получил красную карточку в результате стычки с защитником "Барселоны" Жераром Пике. В тот момент, когда Нико уже покидал поле, идя по направлению в раздевалку, Рональд показал ему два пальца – это был намек на возвращение "Эспаньола" в Сегунду.

"Я хочу извиниться перед всеми представителями "Эспаньола" за свой неудачный жест. Это случилось в результате напряжения, которое я испытывал во время такого противоречивого дерби. Я уважаю соперников, поэтому не горжусь тем, что произошло".

На данный момент "попугаи" идут на 13-й позиции с 28 очками в активе. В прошлом сезоне они заняли первое место в Сегунде, таким образом и оформив промоушн в Примеру.

Читайте такжеПримера. Эспаньол - Барселона 2:2. Спаслись в последней атаке

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Сегунда Эспаньол (Барселона) Рональд Араухо
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
14.02.2022 в 12:39
Араухо показал два пальца намекая, что ему о этой Барсы тошнит как два пальца в рот и он на неё сцать хотел как два пальца об асфальт. А ещё это намёк на двоих- Бибу и Бобу, Барселоха и Шарлатанского педика
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