Намек на Сегунду. Защитник Барселоны извинился за то, что показал оппоненту из Эспаньола два пальца

Защитник каталонской "Барселоны" Рональд Араухо извинился за свое поведение в рамках дерби с "Эспаньолом" (2:2). 22-летний уругвайский исполнитель был заменен после первого тайма, а в конце встречи у него состоялся конфликт с Нико Меламедом.

Полузащитник "Эспаньола" получил красную карточку в результате стычки с защитником "Барселоны" Жераром Пике. В тот момент, когда Нико уже покидал поле, идя по направлению в раздевалку, Рональд показал ему два пальца – это был намек на возвращение "Эспаньола" в Сегунду.

‼️???? Ronald Araújo al banquillo del Espanyol: "Para abajo, para abajo"pic.twitter.com/hDrZ0iNYqP — Raúl Forés (@Raul_Fores) February 13, 2022

"Я хочу извиниться перед всеми представителями "Эспаньола" за свой неудачный жест. Это случилось в результате напряжения, которое я испытывал во время такого противоречивого дерби. Я уважаю соперников, поэтому не горжусь тем, что произошло".

На данный момент "попугаи" идут на 13-й позиции с 28 очками в активе. В прошлом сезоне они заняли первое место в Сегунде, таким образом и оформив промоушн в Примеру.