Анчелотти: Бейл хочет закончить в Реале. Он заслуживает этого

Главный тренера мадридского "Реала" дал пресс-конференцию перед матчем 1/8 Лиги чемпионов против "ПСЖ". "Этот матч мог бы быть финалом и мы хотим выиграть", – приводит его слова Marca.

О предстоящем матче:

– Настроение хорошее, мы полностью уверены в себе. Предстоит сложная игра, против сложного соперника, против команды, которая, как и мы, стремится выиграть Лигу чемпионов. Это мог бы быть финал. Соперник, который может победить в Лиге чемпионов.

Про Гарета Бэйла:

– Бэйл не проявляет неуважение к своим товарищам по команде, он хорошо тренируется, он профессионал... Он хочет закончить тут (в Реале), как того и заслуживает. Поскольку он помогал выигрывать в Лиге чемпионов, он делал важные вещи... Я думаю окончание карьеры здесь, отличный итог, – сказал он.

Напомним, что "Реал" сыграет в гостях с "ПСЖ" во вторник в 22:00 по киевскому времени.