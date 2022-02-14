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Анчелотти: Бейл хочет закончить в Реале. Он заслуживает этого

Испания
(1 голосов)

Карло также поговорил об ожиданиях от матча с ПСЖ

Анчелотти: Бейл хочет закончить в Реале. Он заслуживает этого

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Главный тренера мадридского "Реала" дал пресс-конференцию перед матчем 1/8 Лиги чемпионов против "ПСЖ". "Этот матч мог бы быть финалом и мы хотим выиграть", – приводит его слова Marca.

О предстоящем матче:

– Настроение хорошее, мы полностью уверены в себе. Предстоит сложная игра, против сложного соперника, против команды, которая, как и мы, стремится выиграть Лигу чемпионов. Это мог бы быть финал. Соперник, который может победить в Лиге чемпионов.

Про Гарета Бэйла:

– Бэйл не проявляет неуважение к своим товарищам по команде, он хорошо тренируется, он профессионал... Он хочет закончить тут (в Реале), как того и заслуживает. Поскольку он помогал выигрывать в Лиге чемпионов, он делал важные вещи... Я думаю окончание карьеры здесь, отличный итог, – сказал он.

Напомним, что "Реал" сыграет в гостях с "ПСЖ" во вторник в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) ПСЖ
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Источник:
marca.com

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Комментарии (2)
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royalstas (Вінниця)
15.02.2022 в 00:31
Не до кінці зрозумів він типу має завершити карєру в кінці цього сезону коли в нього закінчується контракт чи він типу планує ще його перепідписати і посидіти на баночці пару років?)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.02.2022 в 00:28
Заслуживает, как никто другой)))))
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