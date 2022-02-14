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Анчелотти: Бейл хочет закончить в Реале. Он заслуживает этого
Карло также поговорил об ожиданиях от матча с ПСЖ
Фото: realmadrid.com
Главный тренера мадридского "Реала" дал пресс-конференцию перед матчем 1/8 Лиги чемпионов против "ПСЖ". "Этот матч мог бы быть финалом и мы хотим выиграть", – приводит его слова Marca.
О предстоящем матче:
– Настроение хорошее, мы полностью уверены в себе. Предстоит сложная игра, против сложного соперника, против команды, которая, как и мы, стремится выиграть Лигу чемпионов. Это мог бы быть финал. Соперник, который может победить в Лиге чемпионов.
Про Гарета Бэйла:
– Бэйл не проявляет неуважение к своим товарищам по команде, он хорошо тренируется, он профессионал... Он хочет закончить тут (в Реале), как того и заслуживает. Поскольку он помогал выигрывать в Лиге чемпионов, он делал важные вещи... Я думаю окончание карьеры здесь, отличный итог, – сказал он.
Напомним, что "Реал" сыграет в гостях с "ПСЖ" во вторник в 22:00 по киевскому времени.
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