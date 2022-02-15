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Примера. Мальорка - Атлетик 3:2. Мурики без раскачки дает результат

Испания
(1 голосов)

Камбэк басков успехом не увенчался

Примера. Мальорка - Атлетик 3:2. Мурики без раскачки дает результат

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Ведат Мурики не заиграл в "Лацио" и его приезд в "Мальорку" не взорвал СМИ, однако влияние этой сделки на борьбу за выживание в Примере уже серьезное.

Огромный косовар сегодня выиграл 7 (!) верховых мячей, отдал две голевых передачи и в целом давил защиту басков так, что позавидовал бы Бензема.

"Атлетик" же выглядел уставшим - видно, что кубковые успехи даются команде с трудом. Отсюда и плохой первый тайм, за который баски не создали вообще ничего, хотя однажды и могли забить после грубого ляпа вратаря "Мальорки" Рико.

Хозяева, ведомые Мурики, шли вперед смело и забили дважды - Севилья реализовал пенальти за фол Нуньеса, а Анхель классно сориентировался в штрафном после очередного выигранного Ведатом единоборства.

Бильбао продемонстрировал фирменный характер, когда сравнял счет буквально за минуту во втором тайме - особенно запомнился гол пяткой от Беренгера после углового - это было по-настоящему красиво.

Проблема "Атлетика" в том, что продолжения эта красота не имела - он больше страдал, чем играл, и это не кончилось хорошо. Под занавес игры Мурики опять оказался на мяче в семи метрах от ворот, сбросил на Кубо - и японец несколько курьезно вогнал мяч в сетку.

"Атлетик" пытался, но не смог - он остался 8-м с 34 очками. У "Мальорки" 26 баллов и 15-я позиция. Басков от зоны ЛЧ отделяют 5 баллов, островитян от зоны вылета - 6.

24-й тур Примеры. Пальма. "Иберостар"

"Мальорка" - "Атлетик" - 3:2

Голы: Севилья, 22 (с пенальти), Анхель, 30, Симон, 88 (автогол) - Рауль Гарсия, 59, Беренгер, 61

"Мальорка": Рико - Маффео, Вальент, Раилло, Оливан (Коста, 90) - Кубо (Джованни Гонсалес, 90), де Галларета (Батталья, 90), Севилья (Антонио Санчес, 62), Дани Родригес - Мурики, Анхель (Ли Кан Ин, 73)

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Вивиан, Нуньес (Беренгер, 46), Баленсиага - Саррага, Дани Гарсия (Берчиче, 46), Весга (Печарроман, 71), Муниаин - Сансет (Вильялибре, 77), Рауль Гарсия (Уильямс, 71)

Предупреждения: Оливан, 12, Анхель, 73, Рейна, 75, Раилло, 80, Кубо, 88, Мурики, 89 - Саррага, 52, Муниаин, 57, Берчиче, 79, Беренгер, 90+1

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В статье: Атлетик (Бильбао) Мальорка Ведат Мурики
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.02.2022 в 00:15
Молодцы, думал, что Мальорка проиграет.
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