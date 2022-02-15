Примера. Мальорка - Атлетик 3:2. Мурики без раскачки дает результат

Ведат Мурики не заиграл в "Лацио" и его приезд в "Мальорку" не взорвал СМИ, однако влияние этой сделки на борьбу за выживание в Примере уже серьезное.

Огромный косовар сегодня выиграл 7 (!) верховых мячей, отдал две голевых передачи и в целом давил защиту басков так, что позавидовал бы Бензема.

"Атлетик" же выглядел уставшим - видно, что кубковые успехи даются команде с трудом. Отсюда и плохой первый тайм, за который баски не создали вообще ничего, хотя однажды и могли забить после грубого ляпа вратаря "Мальорки" Рико.

Хозяева, ведомые Мурики, шли вперед смело и забили дважды - Севилья реализовал пенальти за фол Нуньеса, а Анхель классно сориентировался в штрафном после очередного выигранного Ведатом единоборства.

2 - Vedat Muriqi ???????? is the first Mallorca player to be involved in a goal in each of his first two @LaLigaEN games (one goal and one assist) since Boško Janković ???????? in September 2006 (two assists). Pirate. pic.twitter.com/skUQ7YSe0o — OptaJose (@OptaJose) February 14, 2022

Бильбао продемонстрировал фирменный характер, когда сравнял счет буквально за минуту во втором тайме - особенно запомнился гол пяткой от Беренгера после углового - это было по-настоящему красиво.

Проблема "Атлетика" в том, что продолжения эта красота не имела - он больше страдал, чем играл, и это не кончилось хорошо. Под занавес игры Мурики опять оказался на мяче в семи метрах от ворот, сбросил на Кубо - и японец несколько курьезно вогнал мяч в сетку.

1 - Unai Simón is the first Athletic goalkeeper to score an own goal in LaLiga in the 21st century. In total, Athletic have scored 32 own goals in the competition since then, a record only surpassed by Espanyol (34) and Atlético de Madrid (33). Unfortunate. pic.twitter.com/xqUa4dKmcZ — OptaJose (@OptaJose) February 14, 2022

"Атлетик" пытался, но не смог - он остался 8-м с 34 очками. У "Мальорки" 26 баллов и 15-я позиция. Басков от зоны ЛЧ отделяют 5 баллов, островитян от зоны вылета - 6.

24-й тур Примеры. Пальма. "Иберостар"

"Мальорка" - "Атлетик" - 3:2

Голы: Севилья, 22 (с пенальти), Анхель, 30, Симон, 88 (автогол) - Рауль Гарсия, 59, Беренгер, 61

"Мальорка": Рико - Маффео, Вальент, Раилло, Оливан (Коста, 90) - Кубо (Джованни Гонсалес, 90), де Галларета (Батталья, 90), Севилья (Антонио Санчес, 62), Дани Родригес - Мурики, Анхель (Ли Кан Ин, 73)

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Вивиан, Нуньес (Беренгер, 46), Баленсиага - Саррага, Дани Гарсия (Берчиче, 46), Весга (Печарроман, 71), Муниаин - Сансет (Вильялибре, 77), Рауль Гарсия (Уильямс, 71)

Предупреждения: Оливан, 12, Анхель, 73, Рейна, 75, Раилло, 80, Кубо, 88, Мурики, 89 - Саррага, 52, Муниаин, 57, Берчиче, 79, Беренгер, 90+1