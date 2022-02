Примера. Мальорка - Атлетик 3:2. Мурики без раскачки дает результат

Ведат Мурики не заиграл в "Лацио" и его приезд в "Мальорку" не взорвал СМИ, однако влияние этой сделки на борьбу за выживание в Примере уже серьезное.

Огромный косовар сегодня выиграл 7 (!) верховых мячей, отдал две голевых передачи и в целом давил защиту басков так, что позавидовал бы Бензема.

"Атлетик" же выглядел уставшим - видно, что кубковые успехи даются команде с трудом. Отсюда и плохой первый тайм, за который баски не создали вообще ничего, хотя однажды и могли забить после грубого ляпа вратаря "Мальорки" Рико.

Хозяева, ведомые Мурики, шли вперед смело и забили дважды - Севилья реализовал пенальти за фол Нуньеса, а Анхель классно сориентировался в штрафном после очередного выигранного Ведатом единоборства.

2 - Vedat Muriqi ???????? is the first Mallorca player to be involved in a goal in each of his first two @LaLigaEN games (one goal and one assist) since Boško Janković ???????? in September 2006 (two assists). Pirate. pic.twitter.com/skUQ7YSe0o

Бильбао продемонстрировал фирменный характер, когда сравнял счет буквально за минуту во втором тайме - особенно запомнился гол пяткой от Беренгера после углового - это было по-настоящему красиво.

Проблема "Атлетика" в том, что продолжения эта красота не имела - он больше страдал, чем играл, и это не кончилось хорошо. Под занавес игры Мурики опять оказался на мяче в семи метрах от ворот, сбросил на Кубо - и японец несколько курьезно вогнал мяч в сетку.

1 - Unai Simón is the first Athletic goalkeeper to score an own goal in LaLiga in the 21st century. In total, Athletic have scored 32 own goals in the competition since then, a record only surpassed by Espanyol (34) and Atlético de Madrid (33). Unfortunate. pic.twitter.com/xqUa4dKmcZ