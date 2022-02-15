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Пике посоветовал Лапорте не продлевать контракт с Месси

Испания
(1 голосов)

Появляются детали ухода аргентинца

Пике посоветовал Лапорте не продлевать контракт с Месси

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Защитник и капитан "Барселоны" Жерар Пике летом посоветовал президенту клуба Жоану Лапорте не продлевать контракт с Лионелем Месси, сообщает El Pais.

"Без Лионеля решится вопрос финансового фэйр-плей", – приводит слова Пике Лапорте источник.

Также ранее сообщалось, что у Пике с Месси испортились отношения из-за того, что испанец не продлевал контракт с клубом, пока аргентинец не ушел.

Напомним, что Лионелю прошлым летом пришлось уйти из-за невозможности "Барселоны" вписаться в потолок зарплат, установленный Ла Лигой.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона Жерар Пике
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Источник:
elpais.com

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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.02.2022 в 19:55
Мудрый совет!
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
15.02.2022 в 19:39
Эта информация не соответствует действительности! Это все Перес придумал
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
15.02.2022 в 19:34
Наверное, это был правильный совет.... Пике, походу, будет президентом клуба. Когда-нибудь
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+2
-1
kalan-86 (Анкара)
15.02.2022 в 19:21
Совет не мальчика а мужа.
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+2
-1
Степан Ставицкий (Энергодар)
15.02.2022 в 18:47
Месси уже полгода в Париже, ничего?))
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0
-2


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