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Пике посоветовал Лапорте не продлевать контракт с Месси
Появляются детали ухода аргентинца
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Защитник и капитан "Барселоны" Жерар Пике летом посоветовал президенту клуба Жоану Лапорте не продлевать контракт с Лионелем Месси, сообщает El Pais.
"Без Лионеля решится вопрос финансового фэйр-плей", – приводит слова Пике Лапорте источник.
Также ранее сообщалось, что у Пике с Месси испортились отношения из-за того, что испанец не продлевал контракт с клубом, пока аргентинец не ушел.
Напомним, что Лионелю прошлым летом пришлось уйти из-за невозможности "Барселоны" вписаться в потолок зарплат, установленный Ла Лигой.
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