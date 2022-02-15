Пике посоветовал Лапорте не продлевать контракт с Месси

Защитник и капитан "Барселоны" Жерар Пике летом посоветовал президенту клуба Жоану Лапорте не продлевать контракт с Лионелем Месси, сообщает El Pais.

"Без Лионеля решится вопрос финансового фэйр-плей", – приводит слова Пике Лапорте источник.

Также ранее сообщалось, что у Пике с Месси испортились отношения из-за того, что испанец не продлевал контракт с клубом, пока аргентинец не ушел.

Напомним, что Лионелю прошлым летом пришлось уйти из-за невозможности "Барселоны" вписаться в потолок зарплат, установленный Ла Лигой.