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Бензема в составе Реала на матч с ПСЖ – составы команд
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Фото: twitter.com/realmadriden / Автор: неизвестен
УЕФА опубликовала на своем сайте составы "ПСЖ" и "Реала" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Карим Бензема и Лионель Месси в основе на матч.
Состав хозяев (ПСЖ) выглядит следующим образом:
- Доннарумма (В)
- Хакими
- Маркиньос (К)
- Кимпембе
- Мендеш
- Данилу
- Паредес
- Вератти
- Мбаппе
- Месси
- Ди Мария
Tonight’s starting 1⃣1⃣! ⚡️????????#PSGRM— Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 15, 2022
pic.twitter.com/SQ9HBsSmGN
Состав гостей (Реала) следующий:
- Куртуа (В)
- Карвахаль
- Милитао
- Алаба
- Менди
- Кроос
- Каземиро
- Модрич
- Асенсио
- Бензема (К)
- Жуниор
????✅ Our starting XI ???? @PSG_English! #UCL pic.twitter.com/ka4Wh52oxo— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) February 15, 2022
Напомним, что матч начнется в 21:00 по киевскому времени.
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Источник:uefa.com
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