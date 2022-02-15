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Бензема в составе Реала на матч с ПСЖ – составы команд

Испания
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Бензема в составе Реала на матч с ПСЖ – составы команд

Фото: twitter.com/realmadriden / Автор: неизвестен

УЕФА опубликовала на своем сайте составы "ПСЖ" и "Реала" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Карим Бензема и Лионель Месси в основе на матч.

Состав хозяев (ПСЖ) выглядит следующим образом:

  • Доннарумма (В)
  • Хакими
  • Маркиньос (К)
  • Кимпембе
  • Мендеш
  • Данилу
  • Паредес
  • Вератти
  • Мбаппе
  • Месси
  • Ди Мария

Состав гостей (Реала) следующий:

  • Куртуа (В)
  • Карвахаль
  • Милитао
  • Алаба
  • Менди
  • Кроос
  • Каземиро
  • Модрич
  • Асенсио
  • Бензема (К)
  • Жуниор

Напомним, что матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

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В статье: Лионель Месси Карим Бензема Лига чемпионов Реал (Мадрид) ПСЖ
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Источник:
uefa.com

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