Бензема в составе Реала на матч с ПСЖ – составы команд

УЕФА опубликовала на своем сайте составы "ПСЖ" и "Реала" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Карим Бензема и Лионель Месси в основе на матч.

Состав хозяев (ПСЖ) выглядит следующим образом:

Доннарумма (В)

Хакими

Маркиньос (К)

Кимпембе

Мендеш

Данилу

Паредес

Вератти

Мбаппе

Месси

Ди Мария

Состав гостей (Реала) следующий:

Куртуа (В)

Карвахаль

Милитао

Алаба

Менди

Кроос

Каземиро

Модрич

Асенсио

Бензема (К)

Жуниор

Напомним, что матч начнется в 21:00 по киевскому времени.