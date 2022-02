Бензема сравнится по количеству матчей в старте Реала в Лиге чемпионов с Роналду

Нападающий "Реала" Карим Бензема выйдет в старте на матч 1/8 Лиги чемпионов против "ПСЖ". Этот матч станет 100-м в карьере француза в этом турнире, сообщает Opta.

100 - Karim Benzema will start his 100th Champions League game for Real Madrid tonight, equalling Cristiano Ronaldo. Centenary. #PSGRMA pic.twitter.com/CnDSTkHcqm