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Атлетик подписал новый контракт с Дани Гарсией

Испания
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Игрок проведет в клубе следующие 2 года

Атлетик подписал новый контракт с Дани Гарсией

Фото: Твиттер

Новина українською

Полузащитник Дани Гарсия подписал новое соглашение с "Атлетиком". Новый контракт рассчитан до 2024 года.

31-летний испанец выступает за клуб из Бильбао с 2018 года. Он перешел в "Атлетик" из "Эйбара".

В этом сезоне Гарсия провел в общей сложности 29 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.

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В статье: Дани Гарсия Атлетик
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