Атлетик подписал новый контракт с Дани Гарсией

Полузащитник Дани Гарсия подписал новое соглашение с "Атлетиком". Новый контракт рассчитан до 2024 года.

31-летний испанец выступает за клуб из Бильбао с 2018 года. Он перешел в "Атлетик" из "Эйбара".

В этом сезоне Гарсия провел в общей сложности 29 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.