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Атлетик подписал новый контракт с Дани Гарсией
Игрок проведет в клубе следующие 2 года
Фото: Твиттер
Полузащитник Дани Гарсия подписал новое соглашение с "Атлетиком". Новый контракт рассчитан до 2024 года.
31-летний испанец выступает за клуб из Бильбао с 2018 года. Он перешел в "Атлетик" из "Эйбара".
В этом сезоне Гарсия провел в общей сложности 29 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.
????️ Dani García 2⃣0⃣2⃣4⃣— Athletic Club (@AthleticClub) February 16, 2022
"Creo que la gente se identifica conmigo porque lo dejo todo en el campo" #AthleticClub ???? pic.twitter.com/beGGunPqkZ
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