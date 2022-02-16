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Хави: Первые 100 дней в Барселоне похожи на 100 лет

Испания
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Победы даются тяжело

Хави: Первые 100 дней в Барселоне похожи на 100 лет

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник "Барселоны" Хави рассказал, как прошли первые 100 дней во главе каталонской команды.

"Похоже на 100 лет, потому что происходили неожиданные вещи — коронавирус, зимнее трансферное окно. Я пытаюсь вернуть "Барселону" туда, где она заслуживает находиться, но предстоит много работы", - цитирует Хави Mundo Deportivo.

В настоящий момент "Барселона" имеет в своем активе 39 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона
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