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Хави: Первые 100 дней в Барселоне похожи на 100 лет
Победы даются тяжело
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Хави рассказал, как прошли первые 100 дней во главе каталонской команды.
"Похоже на 100 лет, потому что происходили неожиданные вещи — коронавирус, зимнее трансферное окно. Я пытаюсь вернуть "Барселону" туда, где она заслуживает находиться, но предстоит много работы", - цитирует Хави Mundo Deportivo.
В настоящий момент "Барселона" имеет в своем активе 39 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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