Примера. Атлетико - Леванте 0:1. Позор чемпиона

Это даже не смешно. Пускай "Атлетико» все еще чемпион Испании, воспринимать его всерьез становится все сложнее.

Сегодня команда Диего Симеоне совершенно бездарно проиграла худшей команде Примеры, которая до этого имела ровно одну победу в 23 турах. Ох и нагрели руки на этом деле букмекеры!

И дело даже не только в счете, хотя и он сам по себе унизителен для команды уровня "Атлетико». Вопросы вызывает игра чемпиона - за 90 минут против "Леванте» он ни разу не пробил в створ ворот аутсайдера! Красивые комбинации - ноль. Интересные решения - ноль. Запоминающиеся финты - ноль.

Вспомнить можно разве что отмененный гол Анхеля Корреа в добавленное время, но и там все по делу - Хименес просто завалил оппонента; судьи, да еще и с ВАР, не могли это проморгать.

1 - Gonzalo Melero ???????? has become the first @LevanteUDen player in #LaLiga ever to score vs Real Madrid, Barcelona & Atlético de Madrid combined. Triple #AtletiLevante #Levante pic.twitter.com/HZvzbUVYvq

На фоне такого "Атлетико» даже игроки "Леванте» выглядели богами креатива. До перерыва едва не отличился Хорхе де Фрутос - его вывел на ворота лично Хименес, но Облак ногами отразил плотный удар.

После перерыва, однако, подвел и Ян тоже - Мелеро забил аккурат в его, вратарский угол после ужасной позиционной игры все того же Хименеса.

Де Фрутос мог делать счет 0:2, но в похожей ситуации попал в словенца, хотя по-хорошему, "Леванте» наиграл на комфортную победу. Невероятно!

В таблице "Лягушки» по-прежнему последние с 14 очками, но теперь у них забрезжил свет в конце тоннеля - к спасительному 17-му месту осталось еще 7 баллов.

2 - @LevanteUDen are the only side to have won away from home vs reigning #LaLiga Champions team each one of the last two seasons (2-1 vs Real Madrid in January 2021 & 1-0 vs Atlético today). Unexpected#AtletiLevante #Levante pic.twitter.com/U28KVz3H0D