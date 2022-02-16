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Примера. Атлетико - Леванте 0:1. Позор чемпиона

Испания
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(1 голосов)

"Матрасники" дома проиграли худшей команде сезона

Примера. Атлетико - Леванте 0:1. Позор чемпиона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Это даже не смешно. Пускай "Атлетико» все еще чемпион Испании, воспринимать его всерьез становится все сложнее.

Сегодня команда Диего Симеоне совершенно бездарно проиграла худшей команде Примеры, которая до этого имела ровно одну победу в 23 турах. Ох и нагрели руки на этом деле букмекеры!

И дело даже не только в счете, хотя и он сам по себе унизителен для команды уровня "Атлетико». Вопросы вызывает игра чемпиона - за 90 минут против "Леванте» он ни разу не пробил в створ ворот аутсайдера! Красивые комбинации - ноль. Интересные решения - ноль. Запоминающиеся финты - ноль.

Вспомнить можно разве что отмененный гол Анхеля Корреа в добавленное время, но и там все по делу - Хименес просто завалил оппонента; судьи, да еще и с ВАР, не могли это проморгать.

На фоне такого "Атлетико» даже игроки "Леванте» выглядели богами креатива. До перерыва едва не отличился Хорхе де Фрутос - его вывел на ворота лично Хименес, но Облак ногами отразил плотный удар.

После перерыва, однако, подвел и Ян тоже - Мелеро забил аккурат в его, вратарский угол после ужасной позиционной игры все того же Хименеса.

Де Фрутос мог делать счет 0:2, но в похожей ситуации попал в словенца, хотя по-хорошему, "Леванте» наиграл на комфортную победу. Невероятно!

В таблице "Лягушки» по-прежнему последние с 14 очками, но теперь у них забрезжил свет в конце тоннеля - к спасительному 17-му месту осталось еще 7 баллов.

Касательно "Атлетико», то он остался 5-м с 39 очками - фантастически высокое место, учитывая нынешний уровень игры команды Симеоне.

21-й тур Примеры. Мадрид. "Ванда Метрополитано»

"Атлетико» - "Леванте» - 0:1

Гол: Мелеро, 54

"Атлетико»: Облак - Льоренте, Савич, Хименес, Рейнилду (Ренан Лоди, 78) - де Пауль (Феликс, 64), Кондогбья, Коке (Врсалько, 65), Лемар (Эррера, 78) - Корреа, Матеус Кунья (Суарес, 65)

"Леванте»: Карденас - Мирамон, Робер, Дуарте, Касерес, Сон - Мелеро (Коке, 89), Пепелу (Вукчевич, 89), Барди (Мальса, 62) - де Фрутос (Дани Гомес, 68), Марти (Моралес, 68)

Предупреждения: де Пауль, 26, Савич, 85, Корреа, 90+5 - Пепелу, 70, Дани Гомес, 76, Мирамон, 85, Сон, 90+6

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В статье: Атлетико (Мадрид) Леванте (Валенсия)
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Комментарии (7)
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Dimka26 (Чернигов)
16.02.2022 в 22:14
Симеоне пора уходить. Чемпионство раз в десять лет - это так себе для клуба с амбициями.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2022 в 22:26
Два чемпионства, один КК и один Суперкубок, две ЛЕ и два Суперкубка уефа. Не так уж и плохо.
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+2
0
Fancules (Дрогобич)
16.02.2022 в 22:59
Погоджуюсь, якраз Сімеоне зробив Атлетико топ-клубом.
0
0
Іван С (Луцьк)
16.02.2022 в 22:59
Два серебра ЛЧ еще, а до Симеоне болтались в срединке Примеры
0
0
Dimka26 (Чернигов)
16.02.2022 в 23:03
Ну так они болтались в серединке тогда, потому что состав не такой сильный был. А сейчас себе Атлетико позволяет покупать топовых игроков за 100 млн как Жао Феликс. А результата нет.
0
0
metall5291 (Kharkiv)
16.02.2022 в 22:10
Короче, расчищают путь конкурентам на лигочемпионовское место Сосьедаду, Вильяреалу, да и Барселоне. Похоже, чемпионская шапка Мономаха не по Сеньке, точнее не по Диего.
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0
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.02.2022 в 22:03
Вот это действующий чемпион. На своём поле единственный удар в створ ворот на последних минутах двадцатой команде Спасибо от первой четвёрки.)
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