  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Симеоне: Атлетико не в том положении, чтобы объясняться. Людям нужен результат
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Симеоне: Атлетико не в том положении, чтобы объясняться. Людям нужен результат

Испания
(1 голосов)

Наставник "матрасников" о домашнем поражении

Симеоне: Атлетико не в том положении, чтобы объясняться. Людям нужен результат

Atl

Новина українською

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение от "Леванте" в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги.

– Мы провели плохой матч и упустили возможность создать для себя хорошую ситуацию в Ла Лиге. Придется приложить удвоенные усилия, чтобы исправить это.

– Вам больно от этого поражения?

– После поражений всегда больно. После падений всегда больно и тяжело.

– Что вы сказали игрокам в раздевалке?

– Сегодня было тихо. Завтра мы поговорим об этом и выясним, что они чувствуют, а я расскажу, что думаю я. Многие подумают, что у нас теперь нет шансов на выход в Лигу чемпионов, однако я так не считаю. Но это нужно доказывать фактами. Просто слова – это скучно.

– Что вы бы сказали болельщикам?

– Мы не в том положении, чтобы объясняться. Людям нужен результат.

– Что вы чувствуете?

– Мы упустили отличную возможность. И тренерскому штабу, и команде нужно смотреть на себя и двигаться вперед со скромностью и спокойствием. Нужно принимать реальность, в которой мы оказались, – рассказал аргентинский коуч.

На данный момент "матрасники" занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Леванте (Валенсия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
As

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...