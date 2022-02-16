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Симеоне: Атлетико не в том положении, чтобы объясняться. Людям нужен результат
Наставник "матрасников" о домашнем поражении
Atl
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал
– Мы провели плохой матч и упустили возможность создать для себя хорошую ситуацию в Ла Лиге. Придется приложить удвоенные усилия, чтобы исправить это.
– Вам больно от этого поражения?
– После поражений всегда больно. После падений всегда больно и тяжело.
– Что вы сказали игрокам в раздевалке?
– Сегодня было тихо. Завтра мы поговорим об этом и выясним, что они чувствуют, а я расскажу, что думаю я. Многие подумают, что у нас теперь нет шансов на выход в Лигу чемпионов, однако я так не считаю. Но это нужно доказывать фактами. Просто слова – это скучно.
– Что вы бы сказали болельщикам?
– Мы не в том положении, чтобы объясняться. Людям нужен результат.
– Что вы чувствуете?
– Мы упустили отличную возможность. И тренерскому штабу, и команде нужно смотреть на себя и двигаться вперед со скромностью и спокойствием. Нужно принимать реальность, в которой мы оказались, – рассказал аргентинский коуч.
На данный момент "матрасники" занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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