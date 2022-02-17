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Фати надеется вернуться к матчу с Реалом в марте

Испания
(1 голосов)

Но восстановление форсировать не будут

Фати надеется вернуться к матчу с Реалом в марте

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Вингер "Барселоны" Ансу Фати продолжает восстановление от травмы. 19-летний игрок оптимистично оценивает свое восстановление и надеется вернуться к матчу с "Реалом", запланированному на 20 марта, сообщает Diario Sport.

При этом испанец не намерен форсировать свое восстановление. Если набрать форму к игре с мадридцами не удастся, то Фати попробует вернуться к матчу с "Севильей", который должен пройти 3 апреля.

Напомним, Ансу решил не делать операцию в связи с травмой бедра. Он захотел пройти консервативное лечение.

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В статье: Барселона Ансу Фати
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Комментарии (1)
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prockop4uck (Киев)
17.02.2022 в 15:57
Зачем лишний раз позориться. Лучше играйте с Дембеле в приставку и ешьте жаренную курочку.
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