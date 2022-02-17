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Фати надеется вернуться к матчу с Реалом в марте
Но восстановление форсировать не будут
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вингер "Барселоны"
При этом испанец не намерен форсировать свое восстановление. Если набрать форму к игре с мадридцами не удастся, то Фати попробует вернуться к матчу с "Севильей", который должен пройти 3 апреля.
Напомним, Ансу решил не делать операцию в связи с травмой бедра. Он захотел пройти консервативное лечение.
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