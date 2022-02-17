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Атлетико ищет нового главного тренера

Испания
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Симеоне может покинуть клуб

Атлетико ищет нового главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press

Новина українською

"Атлетико" может уволить Диего Симеоне. Испанский клуб уже ищет нового главного тренера, пишет Cadena Ser.

Несколько специалистов предложили "Атлетико" свои услуги, в конце сезона с ними могут начать переговоры.

После поражения от "Леванте" (0:1) "Атлетико" остался на 5-м месте в таблице чемпионата Испании набрав 39 очков после 24 матчей. У "Барселоны", занимающей 4-ю строчку, столько же баллов и матч в запасе.

Напомним, Диего Симеоне возглавил "Атлетико" в декабре 2011 года, с которым выиграл уже 8 титулов.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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