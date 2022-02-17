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Тебас: Суперлига - это идеологическое оружие. Барса и Юве наполовину разорены
Президент испанского чемпионата считает идею Суперлиги утопичной
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями насчет проекта Суперлиги, сторонниками которого являются лидеры чемпионата Испании каталонская "Барселона" и мадридский "Реал", а также туринский "Ювентус".
"Это идеологическое оружие. Три клуба, потерпевших кораблекрушение, взяли этот флаг, чтобы создать ощущение ложного единства. Это ложь, ведь мы видим, как дела у "Ювентуса" и "Барсы". "Мадрид" собирается взять Мбаппе и Холанда, а остальные наполовину разорены.
Суперлига принесла бы вред Ла Лиге – мы бы зарабатывали на 1,9 млрд меньше каждый сезон. Испанский футбол изменился бы. Суперлига не добьется экономического успеха. Модель, которую они пытались продать, не будет существовать, потому что английских клубов в турнире уже не будет", – заявил Тебас.
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