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Тебас: Суперлига - это идеологическое оружие. Барса и Юве наполовину разорены

Испания
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Президент испанского чемпионата считает идею Суперлиги утопичной

Тебас: Суперлига - это идеологическое оружие. Барса и Юве наполовину разорены

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями насчет проекта Суперлиги, сторонниками которого являются лидеры чемпионата Испании каталонская "Барселона" и мадридский "Реал", а также туринский "Ювентус".

"Это идеологическое оружие. Три клуба, потерпевших кораблекрушение, взяли этот флаг, чтобы создать ощущение ложного единства. Это ложь, ведь мы видим, как дела у "Ювентуса" и "Барсы". "Мадрид" собирается взять Мбаппе и Холанда, а остальные наполовину разорены.

Суперлига принесла бы вред Ла Лиге – мы бы зарабатывали на 1,9 млрд меньше каждый сезон. Испанский футбол изменился бы. Суперлига не добьется экономического успеха. Модель, которую они пытались продать, не будет существовать, потому что английских клубов в турнире уже не будет", – заявил Тебас.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Реал (Мадрид) Хавьер Тебас
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Источник:
Europa Press

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