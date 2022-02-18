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В поисках богатого района. Мама Мбаппе запрашивала рекомендации о домах в Мадриде
Килиан уже занимается вопросами переезда?
Getty Images / Global Images Ukraine
Мать нападающего "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Франции Килиана Мбаппе присматривает жилье в столице Испании, об этом эксклюзивно сообщает журналист El Chiringuito TV .
По информации источника, на прошлой неделе Файза Ламари запрашивала рекомендации по поводу жилья в Мадриде. Мать нападающего "ПСЖ" обратила особое внимание на дома, которые находятся в богатом жилом районе Ла-Моралеха.
Напомним, контракт 23-летнего Мбаппе с "ПСЖ" истекает этим летом, он имеет право подписать контракт с мадридским "Реалом" на правах свободного агента. В текущем сезон он забил 22 гола и отдал 16 результативных передач в 32 поединках (все турниры).
⚠️¡¡EXCLUSIVA de @JuanfeSanzPerez!!⚠️— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 18, 2022
????"La MADRE de MBAPPÉ ha pedido referencias sobre CASAS en MADRID la SEMANA PASADA"
????"Quieren vivir en La Moraleja" #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/wsqFfWvxdV
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