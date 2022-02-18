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В поисках богатого района. Мама Мбаппе запрашивала рекомендации о домах в Мадриде

Испания
(1 голосов)

Килиан уже занимается вопросами переезда?

В поисках богатого района. Мама Мбаппе запрашивала рекомендации о домах в Мадриде

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мать нападающего "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Франции Килиана Мбаппе присматривает жилье в столице Испании, об этом эксклюзивно сообщает журналист El Chiringuito TV .

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По информации источника, на прошлой неделе Файза Ламари запрашивала рекомендации по поводу жилья в Мадриде. Мать нападающего "ПСЖ" обратила особое внимание на дома, которые находятся в богатом жилом районе Ла-Моралеха.

Напомним, контракт 23-летнего Мбаппе с "ПСЖ" истекает этим летом, он имеет право подписать контракт с мадридским "Реалом" на правах свободного агента. В текущем сезон он забил 22 гола и отдал 16 результативных передач в 32 поединках (все турниры).

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Комментарии (9)
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NORDOS
18.02.2022 в 12:53
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0
0
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Ардалион (землянин)
18.02.2022 в 12:52
Вот и хорошо! Мбапу в Реал, а Холанда в Барсу. А там ещё и Сане подтянется... И будет Ла Лига МЕГА крутой!
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0
-2
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
18.02.2022 в 12:53
Холанд теж в Мадрид перейде(((
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0
0
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
18.02.2022 в 12:51
Карабанчель,Усера,Пуенте де Вальєка,зазвичай в цих районах селяться емігранти,особливо чорні...
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0
0
Party555 (Днепр)
18.02.2022 в 12:23
Забанить его в сборной Франции если перейдет в сливочный отстойник Иначе Макрон и Саркози клоунами окажутся
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0
-2
Party555 (Днепр)
18.02.2022 в 12:37
Как Бензема был без сборной лет пять
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0
-1
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Ардалион (землянин)
18.02.2022 в 12:40
А Вы случайно не Барселиниус?
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+2
-1
can (Торонто, Львов)
18.02.2022 в 12:15
Хорошо быть мамой Мбаппе, но сколько же хлопот!
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+2
0
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Ардалион (землянин)
18.02.2022 в 12:44
Хорошо быть мамой Мбаппе... А вы в какой из трёх туалетов ходите?
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+1
-1


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