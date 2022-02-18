В поисках богатого района. Мама Мбаппе запрашивала рекомендации о домах в Мадриде

Мать нападающего "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Франции Килиана Мбаппе присматривает жилье в столице Испании, об этом эксклюзивно сообщает журналист El Chiringuito TV .

По информации источника, на прошлой неделе Файза Ламари запрашивала рекомендации по поводу жилья в Мадриде. Мать нападающего "ПСЖ" обратила особое внимание на дома, которые находятся в богатом жилом районе Ла-Моралеха.

Напомним, контракт 23-летнего Мбаппе с "ПСЖ" истекает этим летом, он имеет право подписать контракт с мадридским "Реалом" на правах свободного агента. В текущем сезон он забил 22 гола и отдал 16 результативных передач в 32 поединках (все турниры).