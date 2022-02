Примера. Эльче - Райо Вальекано 2:1. Катастрофичная серия Молний продолжается

"Райо Вальекано" продолжает идти без побед в Ла Лиге в 2022 году. Сегодня команда Андони Ираолы продлила серию неудач до шести матчей.

Первый тайм - разочарование для обеих сторон; моментов мало, темп - убаюкивающий. Самый явный шанс запорол Альваро Гарсия; "Эльче", кажется, забыл выйти на поле.

После перерыва преимущество "Райо" в инициативе вылилось в забитый гол - Фран Гарсия по удивительной траектории забросил мяч за спину Бадиа.

Андони Ираола и скамейка уже праздновали, но это был фальстарт. "Райо" не хватило на концовку физически, тогда как "Эльче" взвинтил темп, прибавил в наглости, агрессии, и этот простенький рецепт сработал. "Молнии" дрогнули и пропустили дважды.

100% - @Elchecf_en have won all 3 of their home #LaLiga games vs Rayo Vallecano – their best such 100% record vs an opponent in the competition. They’ve also played more home LaLiga games without ever conceding vs them than they have vs any other opponent. Plenty#ElcheRayo pic.twitter.com/fiXIj8DtBR