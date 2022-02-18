Примера. Эльче - Райо Вальекано 2:1. Катастрофичная серия Молний продолжается

"Райо Вальекано" продолжает идти без побед в Ла Лиге в 2022 году. Сегодня команда Андони Ираолы продлила серию неудач до шести матчей.

Первый тайм - разочарование для обеих сторон; моментов мало, темп - убаюкивающий. Самый явный шанс запорол Альваро Гарсия; "Эльче", кажется, забыл выйти на поле.

После перерыва преимущество "Райо" в инициативе вылилось в забитый гол - Фран Гарсия по удивительной траектории забросил мяч за спину Бадиа.

Андони Ираола и скамейка уже праздновали, но это был фальстарт. "Райо" не хватило на концовку физически, тогда как "Эльче" взвинтил темп, прибавил в наглости, агрессии, и этот простенький рецепт сработал. "Молнии" дрогнули и пропустили дважды.

100% - @Elchecf_en have won all 3 of their home #LaLiga games vs Rayo Vallecano – their best such 100% record vs an opponent in the competition. They’ve also played more home LaLiga games without ever conceding vs them than they have vs any other opponent. Plenty#ElcheRayo pic.twitter.com/fiXIj8DtBR — OptaJose (@OptaJose) February 18, 2022

Оба гола, к слову, "Эльче" забил в пустые ворота - Каррильо добил мяч в сетку после удара Мильи в перекладину, а Понсе перед завершающим ударом обыграл Люку Зидана.

Характер решает, поэтому браво, "Эльче"! В таблице команда Франсиско Родригеса уже 13-я с 29 очками; у "Райо" - 31 очко и 11-е место. Сложно поверить, что всего два месяца назад мадридцы шли в ТОП-4!

25-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Райо Вальекано" - 2:1

Голы: Каррильо, 76, Понсе, 84 - Фран Гарсия, 52

"Эльче": Бадиа - Баррахан (Хосан, 67), Роко, Бигас (Диего Гонсалес, 90+3), Мохика - Моренте, Маскарель (Кике Перес, 62), Гути (Марконе, 62), Фидель (Понсе, 67) - Милья, Каррильо

"Райо Вальекано": Зидан - Балью, Савельич (Марио Суарес, 80), Катена, Фран Гарсия - Комесанья (Сисс, 80), Валентин (Бебе, 86) - Паласон (Фалькао, 86), Трехо, Альваро Гарсия - Гвардиола (Силла, 70)

Предупреждения: Гути, 32, Марконе, 90+5 - Комесанья, 7, Катена, 68, Милла, 72, Балью, 75