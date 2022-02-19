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Президент Барселоны хочет подписать Холанда любой ценой
Норвежец нужен каталонцам
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта хочет подписать норвежского нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанда любой ценой.
Сообщается, что борьба каталонцев и "Реала" за форварда становится все интенсивнее. Оба клуба поддерживают контакт с окружением Эрлинга и готовят предложения для него.
Известно, что Лапорта поручил руководству клуба обеспечить переход нападающего дортмундской "Боруссии" любой ценой. В свою очередь Холанд в курсе интереса испанских команд, но еще не принял решение на счет будущего.
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