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Президент Барселоны хочет подписать Холанда любой ценой

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Норвежец нужен каталонцам

Президент Барселоны хочет подписать Холанда любой ценой

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта хочет подписать норвежского нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанда любой ценой.

Сообщается, что борьба каталонцев и "Реала" за форварда становится все интенсивнее. Оба клуба поддерживают контакт с окружением Эрлинга и готовят предложения для него.

Известно, что Лапорта поручил руководству клуба обеспечить переход нападающего дортмундской "Боруссии" любой ценой. В свою очередь Холанд в курсе интереса испанских команд, но еще не принял решение на счет будущего.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Жоан Лапорта Барселона Эрлинг Холанд
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
19.02.2022 в 12:18
Ахахаха они еще в долгах по зп шмоньке, клуб полный трижды банкрот...холанда они хотят, каталонские клоуны
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.02.2022 в 11:50
Любую цену ФКБанкрот не потянет
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