Эрнесто Вальверде может возглавить Атлетико в случае ухода Симеоне

Экс-тренер "Барселоны" и "Атлетика Бильбао" Эрнесто Вальверде имеет возможность возглавить мадридский "Атлетико".

Клуб рассматривает варианты на случай ухода Диего Симеоне. Вместе с этим отмечается, что на данный момент руководство "матрасников" все еще доверяет коучу.

Среди свободных тренеров фаворитом мадридского клуба является именно Вальверде. Его ценят за опыт, лидерские качества и менталитет победителя.

Отмечается, что увольнение Симеоне возможно только в случае непопадания клуба в Лигу чемпионов по результатам текущего сезона.