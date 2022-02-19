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Эрнесто Вальверде может возглавить Атлетико в случае ухода Симеоне

Испания
(1 голосов)

Клуб нашел замену тренеру

Эрнесто Вальверде может возглавить Атлетико в случае ухода Симеоне

Новина українською

Экс-тренер "Барселоны" и "Атлетика Бильбао" Эрнесто Вальверде имеет возможность возглавить мадридский "Атлетико".

Клуб рассматривает варианты на случай ухода Диего Симеоне. Вместе с этим отмечается, что на данный момент руководство "матрасников" все еще доверяет коучу.

Среди свободных тренеров фаворитом мадридского клуба является именно Вальверде. Его ценят за опыт, лидерские качества и менталитет победителя.

Отмечается, что увольнение Симеоне возможно только в случае непопадания клуба в Лигу чемпионов по результатам текущего сезона.

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В статье: Эрнесто Вальверде Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Барселона
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (1)
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metall5291 (Kharkiv)
19.02.2022 в 16:16
Кстати, очень даже неплохой тренер. Просто в плохие времена попал в Барселону.
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