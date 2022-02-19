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Эрнесто Вальверде может возглавить Атлетико в случае ухода Симеоне
Клуб нашел замену тренеру
Экс-тренер "Барселоны" и "Атлетика Бильбао" Эрнесто Вальверде имеет возможность возглавить мадридский "Атлетико".
Клуб рассматривает варианты на случай ухода Диего Симеоне. Вместе с этим отмечается, что на данный момент руководство "матрасников" все еще доверяет коучу.
Среди свободных тренеров фаворитом мадридского клуба является именно Вальверде. Его ценят за опыт, лидерские качества и менталитет победителя.
Отмечается, что увольнение Симеоне возможно только в случае непопадания клуба в Лигу чемпионов по результатам текущего сезона.
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