  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Осасуна - Атлетико 0:3. Возвращение классических Матрасников
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Осасуна - Атлетико 0:3. Возвращение классических Матрасников

Испания
(1 голосов)

Чемпион снова похож сам на себя

Примера. Осасуна - Атлетико 0:3. Возвращение классических Матрасников

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Еще в среду после позора с "Леванте" мы говорили, что "Атлетико" перестал напоминать команду Симеоне. Что ж, следующие три дня тренер потратил с толком.

Сегодня "Матрасники", как встарь, отдали инициативу сопернику, задушили его единоборствами (17 выигранных дуэлей против 7), а в нападении забили после стандарта и контратак. Все по классике.

Конечно, не обошлось без некоторого везения. Судья мог свистнуть фол на вратаре при первом голе Жоау Феликса, но удержался - и португалец расстрелял уже пустые ворота.

После этого "Осасуна" атаковала долго и усердно, и хотя "Атлетико" оборонялся самоотверженно, некоторые шансы у хозяев были - например, Авила плотно выстрелил в Облака, а Будимир и подавно пальнул головой в штангу.

"Атлетико" все это время терпел и ждал - опять же, как в прежние годы. В итоге шанс удвоить перевес представился после перерыва - вратарь "Осасуны" Серхио Эррера неизвестно зачем вышел в центр поля во время атаки, чем незамедлительно воспользовался Суарес. Ни 40 метров расстояния до ворот, ни то, что удар пришлось выполнять левой ногой, не помешало великому уругвайцу.

Это был его день, а самое важное - день Симеоне. Он все еще важен - поздний гол Корреа после контратаки в три паса это красиво подчеркнул. Где-то в Манчестере сейчас наверняка загрустили.

В таблице после победы "Атлетико" поднялся на чистое 4-е место с 42 очками; его конкуренты сыграют свои матчи позже. Касательно "Осасуны", она осталась 9-й с 32 баллами.

25-й тур. Памплона. "Эль-Садар"

"Осасуна" - "Атлетико" - 0:3

Голы: Феликс, 3, Суарес, 59, Корреа, 89

"Осасуна": Эррера - Видаль (Хави Мартинес, 83), Давид Гарсия, Крус, Ману Санчес (Коте, 76) - Монкайола, Торро, Брашанац (Роберто Торрес, 67) - Авила (Кике, 67), Будимир, Рубен Гарсия (Барха, 67)

"Атлетико": Облак - Врсалько, Савич, Хименес (Фелипе, 46), Рейнилду - Льоренте (Корреа, 81), Эррера, Коке, Карраско (Серрано, 83) - Суарес (Кондогбья, 72), Феликс (Эрмосо, 82)

Предупреждения: Авила, 34 - Врсалько, 54, Серрано, 90

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Осасуна (Памплона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
metall5291 (Kharkiv)
19.02.2022 в 19:19
Это хорошо, в том числе и в плане обострения борьбы за места в лиге чемпионов.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...