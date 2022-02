Примера. Осасуна - Атлетико 0:3. Возвращение классических Матрасников

Еще в среду после позора с "Леванте" мы говорили, что "Атлетико" перестал напоминать команду Симеоне. Что ж, следующие три дня тренер потратил с толком.

Сегодня "Матрасники", как встарь, отдали инициативу сопернику, задушили его единоборствами (17 выигранных дуэлей против 7), а в нападении забили после стандарта и контратак. Все по классике.

Конечно, не обошлось без некоторого везения. Судья мог свистнуть фол на вратаре при первом голе Жоау Феликса, но удержался - и португалец расстрелял уже пустые ворота.

6 - Atlético de Madrid have scored a league-high 6 goals from fast breaks this season: Ángel Correa (2), Luis Suárez (2), Joao Félix and Antoine Griezmann. Reaction. pic.twitter.com/Wa4ZvPoo3S

После этого "Осасуна" атаковала долго и усердно, и хотя "Атлетико" оборонялся самоотверженно, некоторые шансы у хозяев были - например, Авила плотно выстрелил в Облака, а Будимир и подавно пальнул головой в штангу.

"Атлетико" все это время терпел и ждал - опять же, как в прежние годы. В итоге шанс удвоить перевес представился после перерыва - вратарь "Осасуны" Серхио Эррера неизвестно зачем вышел в центр поля во время атаки, чем незамедлительно воспользовался Суарес. Ни 40 метров расстояния до ворот, ни то, что удар пришлось выполнять левой ногой, не помешало великому уругвайцу.

Это был его день, а самое важное - день Симеоне. Он все еще важен - поздний гол Корреа после контратаки в три паса это красиво подчеркнул. Где-то в Манчестере сейчас наверняка загрустили.

5 - Atlético de Madrid's João Félix has scored five goals in five appearances against Osasuna in LaLiga, his best goalscoring record against a single opponent in the competition. Favourite. pic.twitter.com/HT8QTJMTld