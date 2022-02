Примириться с зеркалом, или Почему Барселона нуждается в Люке де Йонге

В октябрьском матче Лиги чемпионов против "Динамо" Люк де Йонг был освистан "Камп Ноу".

В февральской игре Лиги Европы против "Наполи" его выход на замену был встречен овациями.

Четырех месяцев оказалось достаточно, чтобы перевернуть с виду безнадежную ситуацию. Теперь не только болельщики, но и сам Хави хвалит де Йонга на пресс-конференциях:

"Его голы - не совпадение и не случайность. Люк - профессионал, образец для остальных. У него неплохая реализация - он забивает один момент из двух. Я всегда ставлю его в пример".

Этот же Хави в конце декабря подолгу обсуждал с Лапортой, как от де Йонга избавиться. В качестве вариантов рассматривались "Кадис", "Бешикташ", какие-то голландцы, но Люк встал в позу - не хочу идти, и вы меня не выгоните.

Интересно, он тогда мстил или уже предчувствовал, что будет дальше?

***

По состоянию на 19 февраля в таблице Ла Лиги 4-е и 8-е места разделяют лишь 5 очков.

"Барса" прямо сейчас возглавляет эту группу. Но что было бы без голов долговязого Люка?

Сперва он принес каталонцам победу на поле "Мальорки" - в день, когда из-за травм и коронавируса на поле не вышли сразу 17 игроков первой команды "Барсы".

Дальше была "Гранада" - Люк опять забил головой, причем дважды, но один мяч отменили из-за офсайда у кого-то из полузащитников. В итоге "Барса" довольствовалась ничьей 1:1 - пропустили в концовке, оставшись в меньшинстве.

Теперь вот дерби против "Эспаньола" - очередная провальная попытка Хави сыграть в тики-таку, заслуживавшая поражения, если бы не голова де Йонга на 95-й минуте - 2:2.

Сложите все вместе - и получаем 4 очка, набранных сугубо благодаря голландцу, его выдающейся антропометрии и умении вести верховую борьбу. Без этого "Барса" сейчас была бы не в ТОП-4, а на 7-й позиции - между "Реал Сосьедадом" и "Вильярреалом". Овации "Камп Ноу" - не аванс и не ирония; это благодарность.

***

Интересно, дождется де Йонг благодарности и от тренерского штаба тоже?

Слова - это приятно, но где игровое время? Люк после переезда на "Камп Ноу" набегал в Примере лишь 559 минут - меньше, чем у Мингесы и Абде.

Скажете, справедливо? Распиаренный Мемфис Депай почти половину своих голов забил с пенальти, но даже так его коэффициент ожидаемых мячей за 90 минут равен показателю де Йонга - по 0,59. Скорострельность у Люка и подавно выше - в Ла Лиге он забивает в среднем раз в 140 минут; Депай - раз в 172.

| Luuk de Jong played 310 minutes in 2022. While he was on the pitch, Barcelona scored a total of 4 goals, all 4 were scored by him. (@Barca19stats) #fcblive pic.twitter.com/GB1mfJOeOy — BarçaTimes (@BarcaTimes) February 13, 2022

Хави, однако, упрямится. Даже травма Депая не расчистила Люку путь в основу - с "Эспаньолом" на позиции центрфорварда вышел (и провалился) Ферран Торрес; с "Наполи" - новоприбывший Пьер-Эмерик Обамеянг.

Габонец - то вообще цирк; в двух матчах за "Барселону" он суммарно наиграл на xG 0,02. Годы в "Арсенале" превратили некогда суперзабивного бомбардира в развалюху. Ему бы потренироваться усиленно пару недель, а уже тогда в заявку, но вместо этого Обамеянг выходит, исполняет Супрягу, а затем его меняют на де Йонга, чтобы тот своей активностью на втором этаже компенсировал провал конкурента.

Хави, может, и перспективный тренер, но этот абсурд не позволяет назвать его сильным уже сейчас.

***

Пока максимально возможный комплимент - он просто лучше Кумана.

???????? Espanyol ▪️ FC Barcelone ????????



Xavi compte 22 points après ses 11 premiers matchs avec le FC Barcelone. Il fait mieux que Koeman à ce stade de la compétition avec le club catalan (17).#EspanyolBarcelona #LaLiga #Liga pic.twitter.com/CJplyAvyH2 — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) February 13, 2022

С Хави "Барса" заново научилась прессинговать и быстро возвращать владение; ее контроль мяча обрел хоть какой-то смысл, чего не наблюдалось со времен Вальверде. Наконец, он нашел применение Дани Алвесу - отнюдь не простая задача, учитывая, что в защите тот способен только на фолы.

Ахиллесова пята Хави - его снобизм. Даже сейчас, когда комбинационная игра низом не получается, на другие варианты он смотрит свысока:

"Не думаю, что болельщики здесь бы поняли стиль игры "Атлетико". Он не подходит. Это не значит, что он не конкурентоспособный, но люди бы не поняли, если бы мы заперлись низким блоком из 11 игроков. Это была бы не "Барселона".

Играй сейчас на "Камп Ноу" Роналдиньо, Деку, Ривалдо, Ромарио, Месси и другие легенды - слова Хави никто бы не оспорил. Но загвоздка в том, что их нет.

Более того, именно расходы на суперзвезд, обеспечивавших каталонцам их фирменную атакующую манеру, погубили клуб, подведя его к финансовому краху. Как забыть 550 млн на Месси? Де-факто они же и лишили "Барсу" приставки "супер". Тебас закончил дело де-юре, снизив для клуба потолок зарплат вчетверо.

Salary caps for the 2021-22 season, leaked yesterday, were officially confirmed by La Liga today. This is a complete disaster for FC Barcelona, and a gift to arch-rivals Real Madrid. pic.twitter.com/a95c6lWdNR — total Barça (@totalBarca) September 29, 2021

Нет больше непобедимой "Барсы", пора перевернуть страницу и свыкнуться с новым статусом, но Хави с Лапортой словно Эллочка - активно красят собачий мех под выхухоль.

Депай водится почти как Месси? В основу его. Обамеянг бежит почти как Это’О? Берем без вопросов.

***

Люк де Йонг в этой парадигме как бельмо; эдакая красная таблетка Морфеуса, вырывающая из теплой и уютной матрицы.

Добро пожаловать в реальность, тренер! Здесь у тебя не суперкоманда образца 2011 года, а группа 17-20-летних пацанов, которым вредно бегать по 2500 минут, но у тебя нету выбора; несколько ветеранов во главе с Пике, которому давно пора на пенсию; полдюжины странных легионеров, устроившихся на лучших в жизни контрактах и не собирающихся никуда уходить.

И нету здесь места никакой философии, о которой ты высокопарно рассуждаешь. Прямо сейчас перед "Барсой" одна задача - закончить сезон в ТОП-4, чтобы попасть в ЛЧ, сохранив призовые и спонсоров.

• Barça attempted 25 crosses against Espanyol, the most since Xavi's arrival. Both goals came from crosses.



• The record for this season is 45 crosses vs Granada in the 1-1 draw under Koeman.



• Adama (10) attempted the most crosses followed by Alba (8).



Via: @mundodeportivo pic.twitter.com/vLCJ6efhVr — Barça Buzz (@Barca_Buzz) February 14, 2022

Упор на фланги и возвращение в заявку опального Дембеле показывает, что Хави все-таки способен на неудобные компромиссы. Теперь ждем следующего шага - Люка де Йонга в основе.

Само собой, это лишь на полгода - летом потолок зарплат "Барсы" повысят, и Лапорта развернется; может, даже Холанда подвезет, кто знает?

Пока же каталонцам надо выходить из того, что есть. Мышцы Траоре, подкаты Ленгле, финты Абде, скорость Дембеле - ничем брезговать нельзя, и уж тем более самым работающим из оружий - навесами. Дани Алвес и Жорди Альба выполняют их просто бесподобно, а у Люка де Йонга, на секунду, 78 мячей головой в карьере - второй лучший показатель в Европе в ХХІ веке после Криштиану Роналду.

Тики-така, извини. Пришла пора "Барсе" опуститься на землю и примириться с собственным отражением в зеркале - какое уж есть.

У фанатов получилось - они встречают Люка овациями. Теперь очередь за Хави.