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Барселона предложит Холанду 20 миллионов евро в год

Испания
(2 голосов)

Контракт на 5 лет

Барселона предложит Холанду 20 миллионов евро в год

Фото: The Muppetiers

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" готовит свое предложение нападающему "Боруссии Дортмунд" Эрлингу Холанду. Переговоры с окружением игрока пройдут в марте. Как сообщает Sport.es, клуб предложит норвежцу контракт с окладом 20 миллионов евро после вычета налогов, сроком на 5 лет.

Также в договоре будут прописаны бонусы в случае побед в турнирах и индивидуальных достижений игрока. Что важно, "Барселона" готова пообещать Холанду улучшение контрактных условий, когда финансовая ситуация в клубе наладится.

Каталонцы также должны будут выплатить отступные "Боруссии", которые летом составят 75 миллионов евро, и комиссии отцу игрока Альфу-Инге и агенту Мино Райоле. Среди клубов, которые также хотят подписать Эрлинга: "Реал Мадрид", "ПСЖ" и "Манчестер Сити".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Барселона Эрлинг Холанд
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Комментарии (5)
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Ардалион (землянин)
19.02.2022 в 21:50
Только бы шейхи не обломали. Эти могут блъ..
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0
0
football_soccer (Украина)
19.02.2022 в 21:16
как для команды у которой долги , они слишком много игроков подписывают .
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Ардалион (землянин)
19.02.2022 в 21:37
Просто город Барселона еврейский город, как и Одесса.
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
19.02.2022 в 21:03
Хоть Барселона (город) и не Одесса, но юмористы там на славу.
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-1
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hardcorepwnz (Украина)
19.02.2022 в 21:27
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+2
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