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Барселона предложит Холанду 20 миллионов евро в год
Контракт на 5 лет
Фото: The Muppetiers
"Барселона" готовит свое предложение нападающему "Боруссии Дортмунд" Эрлингу Холанду. Переговоры с окружением игрока пройдут в марте. Как сообщает Sport.es, клуб предложит норвежцу контракт с окладом 20 миллионов евро после вычета налогов, сроком на 5 лет.
Также в договоре будут прописаны бонусы в случае побед в турнирах и индивидуальных достижений игрока. Что важно, "Барселона" готова пообещать Холанду улучшение контрактных условий, когда финансовая ситуация в клубе наладится.
Каталонцы также должны будут выплатить отступные "Боруссии", которые летом составят 75 миллионов евро, и комиссии отцу игрока Альфу-Инге и агенту Мино Райоле. Среди клубов, которые также хотят подписать Эрлинга: "Реал Мадрид", "ПСЖ" и "Манчестер Сити".
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