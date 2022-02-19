Примера. Хет-трик Данжумы сломил Гранаду, а Негредо и забил, и привез

"Вильярреал" не словом, а делом подтверждает амбиции на ТОП-4. Хотя, конечно, в Гранаде ему еще и повезло.

Хозяева не наиграли на 1:4. Да, они бездарно отбегали в защите, но в нападении моментами выглядели остро и могли рассчитывать на 2-3 мяча. Один гол Суареса отменили из-за микроскопичного офсайда; в еще одном эпизоде удар Луиса в упор отразил Асенхо.

"Вильярреал" бережнее отнесся к своим моментам. Оба пенальти Арно Данжума реализовал вообще без вопросов, пробив сильно по углам.

Еще два гола "Подводников" - результат быстрых контратак, в ходе которых обыграть получилось не только всю защиту, но и вратаря Луиша Масимиану.

2 - Villarreal's Arnaut Danjuma is the first Dutch player to score two goals in a first time in a single LaLiga game since Real Madrid's van der Vaart v Real Zaragoza in December 2009. Tulip. pic.twitter.com/EvSVHqPtaL — OptaJose (@OptaJose) February 19, 2022

Данжума по-настоящему вернулся после травмы - и это классная новость для Унаи Эмери перед "Ювентусом". Еще бы Жерара Морено успеть на ноги поставить, но это, кажется, уже нереально.

В таблице Примеры, тем временем, "Вильярреал" вышел на 5-е место с 39 очками; до зоны ЛЧ - всего-то три балла. У "Гранады", в свою очередь, 24 очка и 17-я позиция.

25-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" - "Вильярреал" - 1:4

Голы: Милья, 61 (с пенальти) - Данжума, 35 (с пенальти), 39, 81 (с пенальти), Мой Гомес, 90+6

"Гранада": Масимиану - Кини (Торренте, 46), Виктор Диас, Херман Санчес, Нева (Соро, 87) - Милья, Гоналон (Узуни, 13), Монторо (Петрович, 74) - Пуэртас, Молина (Колладо, 87), Суарес

"Вильярреал": Асенхо - Орье (Фойт, 62), Манди, Пау Торрес, Эступиньян (Педраса, 62) - Пино (Чуквезе, 62), Парехо, Иборра, Тригейрос (Мой Гомес, 82) - Ло Чельсо (Альберто Морено, 69), Данжума

Предупреждения: Херман Санчес, 32, Узуни, 34, Торренте, 80 - Данжума, 33, Эступиньян, 45+4, Орье, 60, Чуквезе, 68, Асенхо, 75

Матч имени Альваро Негредо. Ветеран сперва привез пенальти на свои ворота, а затем исправился, забив в чужие.

Вообще "Кадис" играл заметно лучше, и всю вторую половину встречи "Хетафе" приходилось страдать в обороне, да и Давиду Сории работы хватало.

Синим повезло с ранним голом - мяч попал Негредо в руку, а Майораль с точки пробил максимально хладнокровно.

1 - Getafe's Borja Mayoral has scored his first penalty goal in LaLiga (90 appearances, 17 goals on aggregate). Premiere. pic.twitter.com/OFKOHzI8qq — OptaJose (@OptaJose) February 19, 2022

Больше у "Хетафе" и моментов-то не вспомнить, а вот "Кадис" примерно с 30-й минуты атаковал так настырно, что чудом не выиграл. Подвела реализация. Забить удалось только после гениальной комбинации с пяткой Эспино на Негредо перед перерывом.

Во втором тайме Лукас Перес попал в штангу, удар Лосано в быстром отрыве парировал Сория; не забил со второго этажа и Негредо.

В общем, не дожал "Кадис" и потому остался в зоне вылета с 20 очками в активе; до спасительной 17-й строчки ему еще 5 баллов. Что касается "Хетафе", то у него все гораздо спокойнее - 15-е место и 26 очков.

25-й тур. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Хетафе" - 1:1

Голы: Негредо, 45+1 - Майораль, 6 (с пенальти)

"Кадис": Ледесма - Луис Эрнандес, Фали Хименес (Кала, 65), Чуст - Акапо (Собрино, 79), Феде (Хосе Мари, 85), Алькарас, Эспино - Лосано (Сальви, 79), Лукас Перес, Негредо

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес, Даконам, Митрович (Кабако, 61), Куэнка, Янкто - Оскар, Йокушлу (Флорентину Луиш, 61), Арамбарри - Унал, Майораль (Сандро, 68)

Предупреждения: Негредо, 5, Эспино, 32, Алькарас, 35 - Йокушлу, 19, Арамбарри, 51, Дамьен Суарес, 82, Янкто, 90+3