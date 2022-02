Примера. Хет-трик Данжумы сломил Гранаду, а Негредо и забил, и привез

"Вильярреал" не словом, а делом подтверждает амбиции на ТОП-4. Хотя, конечно, в Гранаде ему еще и повезло.

Хозяева не наиграли на 1:4. Да, они бездарно отбегали в защите, но в нападении моментами выглядели остро и могли рассчитывать на 2-3 мяча. Один гол Суареса отменили из-за микроскопичного офсайда; в еще одном эпизоде удар Луиса в упор отразил Асенхо.

"Вильярреал" бережнее отнесся к своим моментам. Оба пенальти Арно Данжума реализовал вообще без вопросов, пробив сильно по углам.

Еще два гола "Подводников" - результат быстрых контратак, в ходе которых обыграть получилось не только всю защиту, но и вратаря Луиша Масимиану.

2 - Villarreal's Arnaut Danjuma is the first Dutch player to score two goals in a first time in a single LaLiga game since Real Madrid's van der Vaart v Real Zaragoza in December 2009. Tulip. pic.twitter.com/EvSVHqPtaL