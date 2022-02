Примера. Реал Мадрид - Алавес 3:0. Асенсио тащит, Бензема возвращается

"Реал" разгромил "Алавес" и укрепил лидерство, но футбол играл только в одном тайме из двух. Да, бывает и такое.

Первый тайм - вырванное из жизни время. Мадрид, кажется, и не собирался играть футбол, а "Алавес" полностью устраивали нули на табло - собственно, он за ними и ехал в столицу.

Карлос Каземиро чуть не помог баскам забить, но его подарком не воспользовался Хасон - пробил даже мимо створа ворот.

"Реал" начал играть уже после перерыва. Бегалось Мадриду непросто - особенно Бензема, который после травмы играл будто через силу. Тем не менее, острота появилась - и это главное. Винисиус и Бензема в одной атаке расстреливали ворота, но мяч с линии вынес защитник Лежен; еще спустя пару минут уже Каземиро зарядил выше из убойной позиции.

5 - Only Ruslan Malinovskyi ???????? (six) has scored more goals from outside the box than Marco Asensio ???????? this season across all competitions among all players in Europe's big five leagues (five, level with Fabián Ruiz ???????? and Leroy Sané ????????). Sniper. pic.twitter.com/pyO0XkQ5iU