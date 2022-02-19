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Примера. Реал Мадрид - Алавес 3:0. Асенсио тащит, Бензема возвращается

Испания
(1 голосов)

Лидер снова уходит в отрыв

Примера. Реал Мадрид - Алавес 3:0. Асенсио тащит, Бензема возвращается

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Berengui/DeFodi Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" разгромил "Алавес" и укрепил лидерство, но футбол играл только в одном тайме из двух. Да, бывает и такое.

Первый тайм - вырванное из жизни время. Мадрид, кажется, и не собирался играть футбол, а "Алавес" полностью устраивали нули на табло - собственно, он за ними и ехал в столицу.

Карлос Каземиро чуть не помог баскам забить, но его подарком не воспользовался Хасон - пробил даже мимо створа ворот.

"Реал" начал играть уже после перерыва. Бегалось Мадриду непросто - особенно Бензема, который после травмы играл будто через силу. Тем не менее, острота появилась - и это главное. Винисиус и Бензема в одной атаке расстреливали ворота, но мяч с линии вынес защитник Лежен; еще спустя пару минут уже Каземиро зарядил выше из убойной позиции.

"Алавес" играл плохо - был один момент, когда Понс чуть не забил, но это случайность. Мадрид вел игру - и он повел в счете справедливо. Как и две недели назад с "Гранадой", порешала левая нога Асенсио - 23-24 метра для него не расстояние.

Винисиус и Бензема укрепили преимущество ближе к концовке после стильной комбинации - наверно, лучшее командное действие "Реала" за всю игру. Напоследок Карим еще и пенальти реализовал - это уже был разгром.

Если лидеры прибавят - Мадрид оживет, это точно. Пока же в "Реале" радуются малому - победа есть, и это главное. В таблице команда Карло Анчелотти временно оторвалась от "Севильи" на 7 очков, имея в копилке 57 баллов.

Касательно "Алавеса", то он сегодня показал, почему забил меньше всех в текущем розыгрыше Ла Лиги - ну, не умеют баски попадать в створ, и все тут. Поэтому и в таблице идут аж 19-ми с 20 баллами.

25-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Алавес" - 3:0

Голы: Асенсио, 63, Винисиус, 80, Бензема, 90+1 (с пенальти)

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Васкес, 87), Милитао, Алаба, Менди (Марсело, 85) - Вальверде, Каземиро, Модрич (Родриго, 82) - Асенсио (Себальос, 82), Бензема, Винисиус (Азар, 85)

"Алавес": Пачеко - Теналья, Миазга, Лежен, Дуарте (Наварро, 83) - Хасон (Понс, 61), Эскаланте (Эдгар Мендес, 72), Пина, Лум (Мойя, 83), Риоха (Вальехо, 72) - Хоселу

Предупреждения: Модрич, 33 - Лум, 48

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В статье: Реал (Мадрид) Алавес (Витория-Гастейс)
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Комментарии (33)
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sasha_lv (Львів)
20.02.2022 в 00:40
а що з Камавінгою,травмований?
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0
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
20.02.2022 в 00:42
Та ходил там, улыбался) Сегодня пришло время Себальоса выпускать
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+1
-1
sasha_lv (Львів)
20.02.2022 в 00:26
ну що,висновок один,як Ла Лігу взяти,в ЛЧ,без підсилення,нічого не світить
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+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
20.02.2022 в 00:42
так, і одного Мбаппе, і навіть з Холладом, буде замало. Потрібно вже підшукувати підсилення в усі лінії, у середню - насамперед.
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+2
-1
sasha_lv (Львів)
20.02.2022 в 00:54
ну,з цією парочкою,можє вийти по-бразильски...ви нам- скільки зможєте,ми-скільки захочемо....
+2
-1
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.02.2022 в 00:19
З перемогою! Як спокійно, всі нормально спілкуються... Аж поки не з'являться барсонуті
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+4
-1
sasha_lv (Львів)
20.02.2022 в 00:23
Ответить
+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
20.02.2022 в 00:47
виходить так.
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+2
-1
avatar
Ардалион (землянин)
20.02.2022 в 01:01
металл, а кого ты считаешь барсонутым, если "виходить так"?
0
-2
Algrab (Костопiль)
20.02.2022 в 01:04
З'явилися...
+1
-1
Algrab (Костопiль)
20.02.2022 в 00:54
Ответить
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
20.02.2022 в 00:15
С победой. Почему, некоторые спросят, не играли так сначала, с первых минут. Да потому, что на второй сил не хватило бы. В целом - спасибо за игру, победу и три очка. До ПСЖ два матча, с Райо и Сосьедадом. Обе команды непростые, хотя Райо и в штопоре последние туры. Это я к тому, что очки надо взять по максимуму, и игроков не угробить. В общем Папе Карло есть над чем голову поломать.
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+2
0
avatar
victor1306 (Мадрид)
20.02.2022 в 00:08
Перший тайм аж бісило, чеснслово. Невже, думаю, обісруться. А потім забігали, дві цукерочки і нарешті Карім. Нормально. Йдемо далі
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+4
-1
sasha_lv (Львів)
20.02.2022 в 00:10
у першому таймі,вони барселонців порадували,надію дали.....
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+4
-1
avatar
victor1306 (Мадрид)
20.02.2022 в 00:19
Надіятись - єдине, що їм лишається
+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
20.02.2022 в 00:32
Вище і нижче теж, я пояснюю це тим, що на 2 тайми просто не вистачає сил. Ось вони їх поберегли у першому таймі, щоб створити вирішальний тиск у другому. І щоб суперник не мав часу відігратись.
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0
0
sasha_lv (Львів)
20.02.2022 в 00:38
опасна тактика,но лавка не дозволяє по-іншому....
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
20.02.2022 в 00:46
так, небезпечна тактика, але забити у першому таймі, а потім здохнути - теж вкрай ризиковано. Думаю, що саме з Алавесом, Папа Карло був упевнений, що, коли треба, Реал додасть та заб'є.
+1
0
sasha_lv (Львів)
20.02.2022 в 00:05
чого Бейла не випускають? невже кучерявий краще?
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+3
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
20.02.2022 в 00:00
Ну и еще небольшое наблюдение: нет Крооса - начинаем играть более вертикально и это приносит результат. В начале сезона, когда был веселый РМ, понравившийся всем, Тони был травмирован. Может и есть правда в словах немецкого функционера (не запомнил кто это был), что манера игры Крооса только тормозит и в современном футболе уже неактуальна. Сколько таких матчей против автобусов мы насмотрелись в этом году, когда весь матч Тони только поперек поля отдает, даже в самых простых ситуациях играет чрезмерно осторожно.
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+4
0
sasha_lv (Львів)
20.02.2022 в 00:08
да, і з ударами у нього не дуже
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+2
-1
avatar
victor1306 (Мадрид)
20.02.2022 в 00:17
Ми з вами одинаковий футбол дивимось, хлопці? Саша, в період, коли Шерифу поклав від перекладини, здається в чемпіонаті також банку поклав. Хіба ні? По моєму тур перед або після матчу в ЛЧ. Хард, така його робота. Він і є в центрі поля для балансу. Щоб заспокоїти або в потрібний момент прискорити гру. Його пас на Віні ЛаЛіга крутить у всіх нарізках (там де типу він блимає ліхтариком), він постійно перед штрафним, підбори за ним, і ще багато функцій. Щось середнє між Каземіро і Модричем. Але мінусом є те, що біля нього постійно мусять бути і той і той, щоб самому Тоні розкриватись і робити свою роботу на всі сто.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
20.02.2022 в 00:25
Совсем убирать его рано, да и не стоит, а вот варьировать на этой позиции с другими - это да. Я повторюсь, но Реал играет по одной и той же схеме, одними и теми же исполнителями. Когда все в форме - это дает результат. Когда нет - сюрпризы, неприятные для нас. Безусловно, мы летом ждем усиление (не только Мбаппе). Но уже сейчас надо варьировать в пределах имеющего состава. Сил стартовой десятки + Куртуа просто не хватает.
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
20.02.2022 в 00:35
Ну это наверное уже кто-то другой будет варьировать. Карло в начале года попробовать и понял, что тут надо хоть как-то везти полудохлую клячу к победам
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
20.02.2022 в 00:38
я тебя прекрасно понимаю, сам высказывался в подобном ключе, но вот "клячу" многие из нащих не пойиут и не простят. Да и бог с ними.
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
20.02.2022 в 00:41
А что поделать, мне тоже из года в год это дыр-дыр смотреть надоело. Ждём
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
20.02.2022 в 00:26
Да вот кроме того паса на Вини в Класико и заброса на Вини в ЛЧ с Ливерпулем, и вспомнить нечего в последние годы. Как только его накрывают, или соперник стоит низким блоком, Тони сильно начинает поперёк играть. Конечно сейчас это лучшая опция в полузащите, но в дальнейшем я все же насчитываю, что под сильное атакующее трио у нас будет парочка хороших бокс-ту-боксов, что позволит играть в более современный футбол. Тони и Лука так уже не могут, а вывозить за счёт своих скиллов уже возраст не позволяет, что демонстрируют матчи против сильных соперников.
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+1
0
sasha_lv (Львів)
20.02.2022 в 00:28
ти прав,їх хіба на тайм,і то з середняками
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
20.02.2022 в 00:33
К сожалению
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
19.02.2022 в 23:57
Хорошая победа, напомнившая Мадрид начала сезона. Пора уже заканчивать зимний кризис, в Ла Лиге еще есть незавершенные дела. В плане противостояния с ПСЖ этот матч, конечно, ничем не поможет, играли снова те же лица, включая пропускающих ответную встречу, но общая заряженность на результат во втором тайме понравилась.
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+6
0
sasha_lv (Львів)
19.02.2022 в 23:54
Шикардос...но до 60 хв кров попили....
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+4
0
Algrab (Костопiль)
19.02.2022 в 23:56
Це точно...Але прогнозовано виграли...
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+4
0
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hardcorepwnz (Украина)
19.02.2022 в 23:57
Уже второй поединок с автобусами Асенсио на своих шедеврах вывозит)
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+6
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