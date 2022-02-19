Примера. Реал Мадрид - Алавес 3:0. Асенсио тащит, Бензема возвращается

"Реал" разгромил "Алавес" и укрепил лидерство, но футбол играл только в одном тайме из двух. Да, бывает и такое.

Первый тайм - вырванное из жизни время. Мадрид, кажется, и не собирался играть футбол, а "Алавес" полностью устраивали нули на табло - собственно, он за ними и ехал в столицу.

Карлос Каземиро чуть не помог баскам забить, но его подарком не воспользовался Хасон - пробил даже мимо створа ворот.

"Реал" начал играть уже после перерыва. Бегалось Мадриду непросто - особенно Бензема, который после травмы играл будто через силу. Тем не менее, острота появилась - и это главное. Винисиус и Бензема в одной атаке расстреливали ворота, но мяч с линии вынес защитник Лежен; еще спустя пару минут уже Каземиро зарядил выше из убойной позиции.

5 - Only Ruslan Malinovskyi ???????? (six) has scored more goals from outside the box than Marco Asensio ???????? this season across all competitions among all players in Europe's big five leagues (five, level with Fabián Ruiz ???????? and Leroy Sané ????????). Sniper. pic.twitter.com/pyO0XkQ5iU — OptaJose (@OptaJose) February 19, 2022

"Алавес" играл плохо - был один момент, когда Понс чуть не забил, но это случайность. Мадрид вел игру - и он повел в счете справедливо. Как и две недели назад с "Гранадой", порешала левая нога Асенсио - 23-24 метра для него не расстояние.

Винисиус и Бензема укрепили преимущество ближе к концовке после стильной комбинации - наверно, лучшее командное действие "Реала" за всю игру. Напоследок Карим еще и пенальти реализовал - это уже был разгром.

Если лидеры прибавят - Мадрид оживет, это точно. Пока же в "Реале" радуются малому - победа есть, и это главное. В таблице команда Карло Анчелотти временно оторвалась от "Севильи" на 7 очков, имея в копилке 57 баллов.

14 - There were 14 passes in the build-up to Vinícius Júnior's ???????? goal for Real Madrid against Alavés - the third longest passing sequence leading to a goal in LaLiga in 2022 (19, Oihan Sancet ???????? with Athletic vs Osasuna and 17, Luuk de Jong ???????? with Barcelona vs Mallorca). Samba. pic.twitter.com/XBvwsh8Spi — OptaJose (@OptaJose) February 19, 2022

Касательно "Алавеса", то он сегодня показал, почему забил меньше всех в текущем розыгрыше Ла Лиги - ну, не умеют баски попадать в створ, и все тут. Поэтому и в таблице идут аж 19-ми с 20 баллами.

25-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Алавес" - 3:0

Голы: Асенсио, 63, Винисиус, 80, Бензема, 90+1 (с пенальти)

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Васкес, 87), Милитао, Алаба, Менди (Марсело, 85) - Вальверде, Каземиро, Модрич (Родриго, 82) - Асенсио (Себальос, 82), Бензема, Винисиус (Азар, 85)

"Алавес": Пачеко - Теналья, Миазга, Лежен, Дуарте (Наварро, 83) - Хасон (Понс, 61), Эскаланте (Эдгар Мендес, 72), Пина, Лум (Мойя, 83), Риоха (Вальехо, 72) - Хоселу

Предупреждения: Модрич, 33 - Лум, 48