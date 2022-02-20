Анчелотти: Нам был необходим такой матч. Никто не был доволен игрой в первом тайме

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий о свисте болельщиков клуба в матче против "Алавеса" (3:0).

"Нам был необходим такой матч. Первый тайм получился более сложным, нам не хватало каких-то качеств.

Наше атакующее трио отлично проявило себя. У нас были слабости в первой половине игры, но мы их исправим. Соперник действительно прессинговал больше в первом тайме.

Что касается свиста болельщиков, то такую оценку они дали нашей игре. Им не нравилось, они это показали. Никто не был доволен игрой в первом тайме", – сказал Анчелотти.