  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти: Нам был необходим такой матч. Никто не был доволен игрой в первом тайме
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: Нам был необходим такой матч. Никто не был доволен игрой в первом тайме

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Коуч высказался о вчерашнем поединке

Анчелотти: Нам был необходим такой матч. Никто не был доволен игрой в первом тайме

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий о свисте болельщиков клуба в матче против "Алавеса" (3:0).

"Нам был необходим такой матч. Первый тайм получился более сложным, нам не хватало каких-то качеств.

Наше атакующее трио отлично проявило себя. У нас были слабости в первой половине игры, но мы их исправим. Соперник действительно прессинговал больше в первом тайме.

Что касается свиста болельщиков, то такую оценку они дали нашей игре. Им не нравилось, они это показали. Никто не был доволен игрой в первом тайме", – сказал Анчелотти.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Алавес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...