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Анчелотти: Нам был необходим такой матч. Никто не был доволен игрой в первом тайме
Коуч высказался о вчерашнем поединке
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий о свисте болельщиков клуба в матче против "Алавеса" (3:0).
"Нам был необходим такой матч. Первый тайм получился более сложным, нам не хватало каких-то качеств.
Наше атакующее трио отлично проявило себя. У нас были слабости в первой половине игры, но мы их исправим. Соперник действительно прессинговал больше в первом тайме.
Что касается свиста болельщиков, то такую оценку они дали нашей игре. Им не нравилось, они это показали. Никто не был доволен игрой в первом тайме", – сказал Анчелотти.
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