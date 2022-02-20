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Бензема догнал Левандовского по количеству результативных действий в топ-5 лигах в этом сезоне
Два мастодонта атаки
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
По этому показателю француз догнал форварда "Баварии" Роберта Левандовского. Правда, поляк отличается именно своими бомбардирскими качествами, ведь забил 26 голов, а ассистировал всего однажды в Бундеслиге.
Отметим, что два игрока лидируют в рейтинге наиболее результативных футболистов в топ-5 европейских чемпионатах. Интересно, что оба исполнителя провели одинаковое количество матчей – по 22.
Сегодня у Левандовского есть шанс снова вырваться вперед, ведь "Бавария" проведет матч Бундеслиги против "Гройтер Фюрта".
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