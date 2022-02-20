Бензема догнал Левандовского по количеству результативных действий в топ-5 лигах в этом сезоне

Во вчерашнем поединке 25-го тура Ла Лиги нападающий "Реала" Карим Бензема оформил дубль из ассистов, а также реализовал пенальти в ворота "Алавеса". Таким образом, он довел количество своих результативных действий в текущем розыгрыше чемпионата до 27 (18+9).

По этому показателю француз догнал форварда "Баварии" Роберта Левандовского. Правда, поляк отличается именно своими бомбардирскими качествами, ведь забил 26 голов, а ассистировал всего однажды в Бундеслиге.

Отметим, что два игрока лидируют в рейтинге наиболее результативных футболистов в топ-5 европейских чемпионатах. Интересно, что оба исполнителя провели одинаковое количество матчей – по 22.

Сегодня у Левандовского есть шанс снова вырваться вперед, ведь "Бавария" проведет матч Бундеслиги против "Гройтер Фюрта".