Агуэро: Я радовался, что перейду в Барселону и сыграю с Месси

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро дал комментарий о том, почему перешел в "Барселону" летом:

"Я не жалею, что не вернулся в "Индепендьенте". Я планировал завершить карьеру там, но я понимал, что все еще в хорошей физической форме, чтобы провести два года в "Барселоне".

Я не мог отказать. Я радовался, что перейду в "Барселону" и сыграю с Лео Месси. Это было не ради денег, очевидно.

Мы проиграли "Мадриду", но я забил им. Могу рассказывать, что последний гол забил "Реалу", - сказал Серхио.