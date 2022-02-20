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Агуэро: Я радовался, что перейду в Барселону и сыграю с Месси
Судьба распорядилась по-другому
Getty Images / Global Images Ukraine
Аргентинский нападающий Серхио Агуэро дал комментарий о том, почему перешел в "Барселону" летом:
"Я не жалею, что не вернулся в "Индепендьенте". Я планировал завершить карьеру там, но я понимал, что все еще в хорошей физической форме, чтобы провести два года в "Барселоне".
Я не мог отказать. Я радовался, что перейду в "Барселону" и сыграю с Лео Месси. Это было не ради денег, очевидно.
Мы проиграли "Мадриду", но я забил им. Могу рассказывать, что последний гол забил "Реалу", - сказал Серхио.
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