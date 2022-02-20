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Мбаппе и Холанд. Реал определился с трансферными целями на лето
Апетит клуба поражает
Фото: The Muppetiers
Мадридский "Реал" определился с основными целями клуба на летнее трансферное окно. Это переходы Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.
Больше всего "сливочные" сосредоточены на усилении линии атаки. Приоритетные задачи - именно подписание Мбаппе из "ПСЖ" и Холанда из дортмундской "Боруссии".
Клуб Анчелотти рассмотрит усиление других позиций только в случае успеха с данными трансферами. Сообщается, что "Реал" также может подписать вингера и полузащитника.
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Источник:Marca
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