Мбаппе и Холанд. Реал определился с трансферными целями на лето

Мадридский "Реал" определился с основными целями клуба на летнее трансферное окно. Это переходы Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

Больше всего "сливочные" сосредоточены на усилении линии атаки. Приоритетные задачи - именно подписание Мбаппе из "ПСЖ" и Холанда из дортмундской "Боруссии".

Клуб Анчелотти рассмотрит усиление других позиций только в случае успеха с данными трансферами. Сообщается, что "Реал" также может подписать вингера и полузащитника.