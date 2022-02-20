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Мбаппе и Холанд. Реал определился с трансферными целями на лето

Испания
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Апетит клуба поражает

Мбаппе и Холанд. Реал определился с трансферными целями на лето

Фото: The Muppetiers

Новина українською

Мадридский "Реал" определился с основными целями клуба на летнее трансферное окно. Это переходы Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

Больше всего "сливочные" сосредоточены на усилении линии атаки. Приоритетные задачи - именно подписание Мбаппе из "ПСЖ" и Холанда из дортмундской "Боруссии".

Клуб Анчелотти рассмотрит усиление других позиций только в случае успеха с данными трансферами. Сообщается, что "Реал" также может подписать вингера и полузащитника.

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В статье: Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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Источник:
Marca

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