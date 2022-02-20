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Барселона выступила в поддержку ЛГБТИ-сообщества
Клуб призвал к равности
Getty Images / Global Images Ukraine
Каталонская "Барселона" выступила с заявой в поддержку мирового ЛГБТ-сообщества.
Каталонцы присоединились к акции в честь Международного дня борьбы с ЛГБТИ-фобией в спорте. Как известно, он отмечался 19-го февраля.
"Остановим ЛГБТИ-фобию раз и навсегда!", – написал клуб в соцсети Твиттер.
Добавим, что аббревиатура ЛГБТИ обобщает лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсекс-людей.
Now and forever #StopLGTBIphobia ????— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 19, 2022
International Day against LGTBIphobia in Sport pic.twitter.com/jyjuG2Vvqy
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