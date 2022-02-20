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Барселона выступила в поддержку ЛГБТИ-сообщества

Испания
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Клуб призвал к равности

Барселона выступила в поддержку ЛГБТИ-сообщества

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Каталонская "Барселона" выступила с заявой в поддержку мирового ЛГБТ-сообщества.

Каталонцы присоединились к акции в честь Международного дня борьбы с ЛГБТИ-фобией в спорте. Как известно, он отмечался 19-го февраля.

"Остановим ЛГБТИ-фобию раз и навсегда!", – написал клуб в соцсети Твиттер.

Добавим, что аббревиатура ЛГБТИ обобщает лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсекс-людей.

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В статье: Барселона ЛГБТ
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