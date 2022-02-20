Продление контракта с Араухо является основной задачей Барселоны

Каталонская "Барселона" ведет переговоры с Рональдом Араухо о продлении контракта. На данный момент это приоритетная задача испанского клуба.

"Сине-гранатовые" уже сделали первое предложение уругвайцу, но оно не было принято игроком. Однако, известно, что позиции сторон сближаются.

Сначала руководство предлагало Араухо 3 млн евро в год, но 22-летнего игрока не устроили эти условия. Следующее предложение будет более привлекательным. Футболист по-прежнему настроен на продление соглашения.