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Продление контракта с Араухо является основной задачей Барселоны

Испания
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Игрок нужен команде

Продление контракта с Араухо является основной задачей Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Каталонская "Барселона" ведет переговоры с Рональдом Араухо о продлении контракта. На данный момент это приоритетная задача испанского клуба.

"Сине-гранатовые" уже сделали первое предложение уругвайцу, но оно не было принято игроком. Однако, известно, что позиции сторон сближаются.

Сначала руководство предлагало Араухо 3 млн евро в год, но 22-летнего игрока не устроили эти условия. Следующее предложение будет более привлекательным. Футболист по-прежнему настроен на продление соглашения.

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В статье: Барселона Хави Рональд Араухо
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Источник:
Diario Sport

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