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Продление контракта с Араухо является основной задачей Барселоны
Игрок нужен команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Каталонская "Барселона" ведет переговоры с Рональдом Араухо о продлении контракта. На данный момент это приоритетная задача испанского клуба.
"Сине-гранатовые" уже сделали первое предложение уругвайцу, но оно не было принято игроком. Однако, известно, что позиции сторон сближаются.
Сначала руководство предлагало Араухо 3 млн евро в год, но 22-летнего игрока не устроили эти условия. Следующее предложение будет более привлекательным. Футболист по-прежнему настроен на продление соглашения.
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