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Депай может оказаться в одном из клубов Серии А

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Нидерландец имеет возможность сменить клуб

Депай может оказаться в одном из клубов Серии А

Фото: Barca Blaugranes

Новина українською

Нидерландский форвард "Барселоны" Мемфис Депай может стать игроком одного из итальянских топ-клубов.

Сообщается, что нападающим интересуются "Интер", "Милан" и "Ювентус". Команды уже имели контакты с 28-летним игроком и обсуждали потенциальный трансфер.

Футболист готов уйти из "Барсы", если будет получать мало игрового времени. Он не играл за клуб еще с 12 января. Однако, на данный момент Мемфису комфортно.

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В статье: Барселона Мемфис Депай
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (1)
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fato44
20.02.2022 в 15:39
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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