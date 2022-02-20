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Депай может оказаться в одном из клубов Серии А
Нидерландец имеет возможность сменить клуб
Фото: Barca Blaugranes
Нидерландский форвард "Барселоны" Мемфис Депай может стать игроком одного из итальянских топ-клубов.
Сообщается, что нападающим интересуются "Интер", "Милан" и "Ювентус". Команды уже имели контакты с 28-летним игроком и обсуждали потенциальный трансфер.
Футболист готов уйти из "Барсы", если будет получать мало игрового времени. Он не играл за клуб еще с 12 января. Однако, на данный момент Мемфису комфортно.
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Источник:Diario Sport
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fato44
20.02.2022 в 15:39
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