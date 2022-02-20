Реал отказался от продления контрактов сразу с несколькими игроками. Азар также может быть продан

"Реал" собирается отказаться от продления контрактов сразу с несколькими известными футболистами летом текущего года.

Мадридский клуб не собирается подписывать новые соглашения с вингером Гаретом Бэйлом, защитником Марсело и хавбеком Иско. Кроме этого, не исключается продажа вингеров Эдена Азара и Марко Асенсио.

Также руководство "Реала" считает, что защитник Хесус Вальехо, хавбек Дани Себальос и нападающий Мариано Диас найдут себе новые клубы.