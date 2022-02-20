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Реал отказался от продления контрактов сразу с несколькими игроками. Азар также может быть продан
Клуб разгружает зарплатную ведомость
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" собирается отказаться от продления контрактов сразу с несколькими известными футболистами летом текущего года.
Мадридский клуб не собирается подписывать новые соглашения с вингером Гаретом Бэйлом, защитником Марсело и хавбеком Иско. Кроме этого, не исключается продажа вингеров Эдена Азара и Марко Асенсио.
Также руководство "Реала" считает, что защитник Хесус Вальехо, хавбек Дани Себальос и нападающий Мариано Диас найдут себе новые клубы.
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