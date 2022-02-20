  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал отказался от продления контрактов сразу с несколькими игроками. Азар также может быть продан
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал отказался от продления контрактов сразу с несколькими игроками. Азар также может быть продан

Испания
(1 голосов)

Клуб разгружает зарплатную ведомость

Реал отказался от продления контрактов сразу с несколькими игроками. Азар также может быть продан

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" собирается отказаться от продления контрактов сразу с несколькими известными футболистами летом текущего года.

Мадридский клуб не собирается подписывать новые соглашения с вингером Гаретом Бэйлом, защитником Марсело и хавбеком Иско. Кроме этого, не исключается продажа вингеров Эдена Азара и Марко Асенсио.

Также руководство "Реала" считает, что защитник Хесус Вальехо, хавбек Дани Себальос и нападающий Мариано Диас найдут себе новые клубы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гарет Бэйл Марсело Иско Реал (Мадрид) Азар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
metall5291 (Kharkiv)
20.02.2022 в 15:56
Асенсио надо оставлять.
Ответить
0
0
fato44
20.02.2022 в 15:39
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...