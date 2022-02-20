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Арендованный в Манчестер Юнайтед нападающий Севильи травмировался в четвертом матче за испанский клуб
Была вынужденная замена
Фото: Sevilla Fútbol Club
Арендованный испанской "Севильей" у английского "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль не смог доиграть матч 25-го тура Ла Лиги против "Эспаньола". Француз был заменен на 26-й минуте из-за травмы задней поверхности бедра.
Это четвертый поединок нападающего после его перехода в "Севилью". В предыдущих встречах он тоже выходил в стартовом составе, записав в свой актив один гол и один ассист.
Отметим, что Марсьяль пробудет в аренде под руководством Лопетеги до конца этого сезона.
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