Арендованный в Манчестер Юнайтед нападающий Севильи травмировался в четвертом матче за испанский клуб

Арендованный испанской "Севильей" у английского "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль не смог доиграть матч 25-го тура Ла Лиги против "Эспаньола". Француз был заменен на 26-й минуте из-за травмы задней поверхности бедра.

Это четвертый поединок нападающего после его перехода в "Севилью". В предыдущих встречах он тоже выходил в стартовом составе, записав в свой актив один гол и один ассист.

Отметим, что Марсьяль пробудет в аренде под руководством Лопетеги до конца этого сезона.