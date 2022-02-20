Обамеянг забил первый гол за Барселону. Теперь он забивал в 4 из 5 топ-чемпионатов

Пьер-Эмерик Обамеянг забил свой первый гол за "Барселону" в матче против "Валенсии". Это также первый выход форварда в стартовом составе. Габонец стал одним из немногих игроков, кому удалось забить в 4 из 5 европейских топ-чемпионатов. Обамеянг забивал в Лиге 1 за "Сент-Этьен", в Бундеслиге за "Боруссию Дортмунд", в АПЛ за "Арсенал" и в Ла Лиге за "Барселону".

Ему осталось забить только в итальянской Серии А, чтобы войти в список игроков, которые забивали во всех топ-5 чемпионатах. За всю историю это достижение покорилось всего двоим: Стефану Йоветичу ("Фиорентина", "Интер Милан", "Манчестер Сити", "Севилья", "Монако", "Герта") и Флорину Рэдучою ("Бари", "Верона", "Брешия", "Милан", "Эспаньол", "Вест Хэм", "Штутгарт", "Монако").

Обамеянг перешел в "Барселону" в качестве свободного агента этой зимой из "Арсенала". В этом сезоне АПЛ у форварда 14 матчей, 4 гола и 1 ассист.