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Обамеянг забил первый гол за Барселону. Теперь он забивал в 4 из 5 топ-чемпионатов

Испания
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Отличное начало карьеры в Каталонии

Обамеянг забил первый гол за Барселону. Теперь он забивал в 4 из 5 топ-чемпионатов

Фото: FC Barcelona Noticias

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Пьер-Эмерик Обамеянг забил свой первый гол за "Барселону" в матче против "Валенсии". Это также первый выход форварда в стартовом составе. Габонец стал одним из немногих игроков, кому удалось забить в 4 из 5 европейских топ-чемпионатов. Обамеянг забивал в Лиге 1 за "Сент-Этьен", в Бундеслиге за "Боруссию Дортмунд", в АПЛ за "Арсенал" и в Ла Лиге за "Барселону".

Ему осталось забить только в итальянской Серии А, чтобы войти в список игроков, которые забивали во всех топ-5 чемпионатах. За всю историю это достижение покорилось всего двоим: Стефану Йоветичу ("Фиорентина", "Интер Милан", "Манчестер Сити", "Севилья", "Монако", "Герта") и Флорину Рэдучою ("Бари", "Верона", "Брешия", "Милан", "Эспаньол", "Вест Хэм", "Штутгарт", "Монако").

Обамеянг перешел в "Барселону" в качестве свободного агента этой зимой из "Арсенала". В этом сезоне АПЛ у форварда 14 матчей, 4 гола и 1 ассист.

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В статье: Стеван Йоветич Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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