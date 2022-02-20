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Примера. Валенсия - Барселона 1:4. Сильно, уверенно и местами очень красиво

Испания
(3 голосов)

Каталонцы не заметили "Летучих мышей"

Примера. Валенсия - Барселона 1:4. Сильно, уверенно и местами очень красиво

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" еще недостаточно стабильна, чтобы говорить о титулах, но отдельные матчи ей уже удаются. Сегодня был как раз такой день.

"Валенсия", по большому счету, сама виновата - нельзя давать "Барсе" столько пространства и времени на принятие решений. Наказание последовало немедленно - никем не прикрытый Жорди Альба придумал для своих два мяча.

В первом случае он отправил в прорыв Обамеянга, который расстрелял ворота; во втором - забросил на Дембеле, а тот покатил на Френки - гол-копия того, что "Барса" забила на поле "Алавеса".

Третий мяч, который Обамеянг провел после прострела с правого фланга, иллюстрация беспомощности обороны "Валенсии". Как можно оставлять единственного центрфорварда соперника в одиночестве перед воротами - уму непостижимо.

Хорошо хоть на ответные атакующие акции "Валенсию" хватило, иначе было бы совсем кисло. При счете 0:3 Солер забил дважды, но один его гол отменили из-за выхода мяча за пределы поля в ходе атаки - все справедливо.

"Летучие мыши", наверное, даже надеялись на камбэк на последних минутах - у них уже проходил такой фокус с "Атлетико", но "Барса" сыграла на опережение, выпустив Педри. Его пушечный крученый удар из-за пределов штрафной окончательно добил еще трепыхавшихся хозяев.

"Кулес" все больше напоминают себя прежних, а значит, борьба за место в ЛЧ будет жесткой. Сейчас у "Барсы" 42 очка и 4-я позиция - еще не поул-позишн, но уже неплохо. "Валенсия", в свою очередь, сыпется на глазах - 12-е место и 30 баллов.

25-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Барселона" - 1:4

Голы: Солер, 52 - Обамеянг, 23, 38, Френки де Йонг, 32, Педри, 63

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Диахаби, Альдерете (Кюмарт, 85), Гайя (Тони Лато, 65) - Солер, Гильямон (Макси Гомес, 46), Мориба (Рачич, 66), Хиль - Дуро (Маркос Андре, 85), Гедеш

"Барселона": тер Штеген - Дест, Араухо, Эрик Гарсия (Мингеса, 46), Альба - Гави (Траоре, 81), Бускетс, Френки де Йонг (Педри, 60) - Дембеле (Нико Гонсалес, 71), Обамеянг (Люк де Йонг, 82), Ферран Торрес

Предупреждения: Мориба, 53, Лато, 76, Солер, 77 - Альба, 35, Араухо, 56, Нико Гонсалес, 72, Дест, 90+2

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Комментарии (54)
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Ардалион (землянин)
20.02.2022 в 20:24
Жду не дождусь, когда наконец-то поменяют теперешнюю клоунскую форму Барсы на её настоящую, классическую, без всякого абстракционизма и прочих нелепостей. Реалу в этом смысле повезло больше, там всё просто, только цвет трёх адидасовских полосочек меняется.
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+2
-2
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hardcorepwnz (Украина)
20.02.2022 в 20:26
Ну ЛГБТ поддерживать надо не только на словах, тут одними полосочками не отделаетесь
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+3
-4
Algrab (Костопiль)
20.02.2022 в 20:35
+1
-3
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Loader (Днепр)
20.02.2022 в 20:36
Хард, хоть ты оставь эту ху.ню долбо.бам типа Витька с Анестезиологом. Скоро вообще не с кем из вас будет разговаривать о футболе.
+3
-3
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hardcorepwnz (Украина)
20.02.2022 в 20:38
У нас тут весеннее обострение, через недельку градус срача спадет, разберутся кто мадридасы и барсонутые, и все опять будут говорить о футболе.
+3
-2
Algrab (Костопiль)
20.02.2022 в 20:40
Збирай порожні пляшки , алканавте...Про футбол він хоче розмовляти, аватар...
+2
-3
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Ардалион (землянин)
20.02.2022 в 19:59
Для мадридасов, как обычно не Барса сыграла хорошо, а Валенсия сыграла плохо и судейка помог. Ох уж эти нам мадридасы-сатанисты..
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+5
-3
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Loader (Днепр)
20.02.2022 в 20:11
Если вчерашние отзывы почитать о Реале. Там, видите ли, не Алавес был выкопанным трупом, а Реал мегакрут.
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+4
-4
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hardcorepwnz (Украина)
20.02.2022 в 20:32
Неделю назад Валенсия проиграла Алавесу 2-1, так что кто из них больше труп на сегодняшний день, это большой вопрос
+2
-3
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hardcorepwnz (Украина)
20.02.2022 в 20:26
Да это ваша многолетняя мулька, про дешевые чемпионства Реала. Хорошо что Барселона заиграла, теперь отговорок не будет))
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+2
-3
lucky_guy
20.02.2022 в 19:56
С победой фанов Барсы. За несколько месяцев Хави сделал больше, чем все тренеры за последние несколько лет, хотя проблемы в обороне все еще имеются. Хочу отметить Гави и Педри, эти 2 коротышки будущее не только Барселоны, но и всего европейского футбола, каталонские бриллианты.
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+4
-3
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Loader (Днепр)
20.02.2022 в 19:57
Истину глаголишь.
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+4
-3
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Michael-K (Івано-Франківськ)
20.02.2022 в 20:10
Я б до них добавив ще Фаті!Надіюсь травми не зламають його карєру!
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+3
-2
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йоперний театр (Наш футбол)
20.02.2022 в 19:42
Вітаю Барселону і її вболівальників.
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+5
-4
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Loader (Днепр)
20.02.2022 в 19:43
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+3
-4
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Ардалион (землянин)
20.02.2022 в 19:52
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+3
-4
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Michael-K (Івано-Франківськ)
20.02.2022 в 19:54
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+3
-4
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.02.2022 в 19:55
Подождите, не пейте без меня
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+6
-3
metall5291 (Kharkiv)
20.02.2022 в 19:33
Валенсия, вопреки ожиданиям, не показала ничего. Боя не было. Больше похоже на избиение. Обамеянг, похоже пришелся ко двору. Последний гол - украшение матча, может и тура, как и вчерашний гол Асенсио. Зато будет интересная борьба за места в ЛЧ. Пять команд на два места - гарантируют.
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0
-3
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Michael-K (Івано-Франківськ)
20.02.2022 в 19:34
А гол Педрі як?
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0
-2
metall5291 (Kharkiv)
20.02.2022 в 19:35
Я й кажу про гол Педрі.
+1
-3
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Michael-K (Івано-Франківськ)
20.02.2022 в 19:39
Сорі, подумав про гол Обамеянга...
+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
20.02.2022 в 20:30
Рано или поздно должно было прорвать, видно что моментов много создают, да и прессинг Хави поставил. И конечно Пике не было, напривозить было некому. Так глядишь и через полгодика согласятся, что Месси только мешал))
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+1
-2
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Spokoyno (Київ)
20.02.2022 в 19:28
Щось теперішня Барселона, як та мигалка... То яскрава гра, як нині чи з Атлетико, то "сіренька" Сьогодні багато чого блау-гранос вдавалось тому і сантиметри та їх регістратори "люди в будці" були на "її боці". Ну що тільки червоною не нагородили с..., який Альбі прямою ногою ледь ступню не відірвав. А так більше питань не до арбітражу, а до артистизму гравців, що часом вступали у жорстоку боротьбу, а часом падали від незначного контакту. Так що боротьба за край п'єдесталу продовжується!
Ответить
+3
-4
Algrab (Костопiль)
20.02.2022 в 19:24
Випадковість, буває...Ще й судєйка допоміг...
Ответить
+3
-7
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Blackboria (Тернопіль)
20.02.2022 в 20:11
Так, випадковість буває - твоя мама народила тебе, д е б і л а
Ответить
+2
-4
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.02.2022 в 20:17
+2
-2
Algrab (Костопiль)
20.02.2022 в 20:37
Два дебіла- це сила!
Ответить
0
-3
avatar
Blackboria (Тернопіль)
20.02.2022 в 20:52
Ну а як же, перший - це жовтопузий Вітя, а другий - помилка природи Алграб
+1
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.02.2022 в 19:23
Всех барселонцев с хорошей победой
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+5
-5
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Ардалион (землянин)
20.02.2022 в 19:28
За Барсу! Будьмо!
Ответить
+3
-4
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Spokoyno (Київ)
20.02.2022 в 19:29
Вже
+2
-4
Algrab (Костопiль)
20.02.2022 в 19:34
Вболівати за лгтб...
Ответить
+5
-3
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
20.02.2022 в 19:21
Той редкій случай,колі команду можна похвалити.
Ответить
+4
-2
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NORDOS
20.02.2022 в 19:21
команду арбітрів?
Ответить
+4
-6
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Loader (Днепр)
20.02.2022 в 19:22
Может, будет уже и не редким случаем. Команда, кажется, нашла свою игру.
Ответить
+3
-4
avatar
Ардалион (землянин)
20.02.2022 в 19:20
Ну вот! Ну вот! Как только бросили играть в эту говённую тикисраку и стали бить издалека, так и голы пошли. Обама красавец! Всех барселонцев с красивой и уверенной победой! Скажи тикисраке НЕТ!
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+3
-4
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Loader (Днепр)
20.02.2022 в 19:21
А при Хави они в нее и не играли. Просто он игроков подбирал под текущий стиль.
Ответить
+2
-4
avatar
Ардалион (землянин)
20.02.2022 в 19:23
Ой, да ещё, как играли, пока не пришёл Обама. Вернее пока он не стал играть в старте.
+1
-3
avatar
Loader (Днепр)
20.02.2022 в 19:25
Вот Хави и искал игроков.
+1
-3
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Ардалион (землянин)
20.02.2022 в 19:34
Ну посмотрим.. Если тенденция наметилась, то это уже хорошо. Главное теперь не отступать от такого стиля и пропитаться им, шоб и духу тикисраки больше в Барсе не было.
+1
-3
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Ардалион (землянин)
20.02.2022 в 19:42
Я уж было подумал, шо и Обаму "затупят", как ранее Гризманна. Но нет, остатки здравого смысла всё же у Хави присутствуют и ему хватило ума понять, как эффективно использовать Обаму.
+1
-3
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NORDOS
20.02.2022 в 19:18
суддєйка як завжди л#х#й ср@ний!кожного матчу одне і те ж.. коли це неподобство скінчиться
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+4
-5
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Loader (Днепр)
20.02.2022 в 19:19
Реалу грех жаловаться. Все помнят последнее "чемпионство" в 2020.
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+6
-5
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NORDOS
20.02.2022 в 19:40
вважаєш, що арбітр недостатньо допоміг тоді барсі видаливши гравця осасуни? ну ти наглий алкаш!
+4
-3
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Michael-K (Івано-Франківськ)
20.02.2022 в 19:13
Видовищний і цікавий матч!!! Хто не любить Барселону мабуть багато питань і невдоволення має до суддівства, розумію. Але якщо з холодною головою переглянути стоп кадри ,то оффсайд дійсно був,коли другий гол забивали. І м'яч вийшов повністю за лінію, коли скасували гол Валенсії, виглядали ці два рішення дійсно жорстоко і сурово. Тому коли ВАР розглядали можливий фол на лінії штрафної проти Обемеянга я подумав тільки б пенальті не дали, добре що розібрались! Обамеянга з почином, буде корисним в майбутньому! Педрі- красава! Торрес, Траоре- слабо! Тер Штеген- герой! В захисті біда!
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+3
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
20.02.2022 в 19:22
P.S. Опечатка )) Мав на увазі, що оффсайду не було! Якщо вірити лініям ВАР...
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+1
0
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Loader (Днепр)
20.02.2022 в 19:12
Развалом Валенсии удовлетворен. Особенно после той пурги, которую нес озабоченный Синчук в анонсе. Переподготовка ко второму матчу с Наполи прошла хорошо. Педри - лучший гол тура, видимо. Но Валенсия тоже классно забила.
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+3
-7
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NORDOS
20.02.2022 в 19:16
тупістю грузчіка задоволений особливо після того, як він по п'яні обісрався, не знімаючи штани
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+4
-6
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Loader (Днепр)
20.02.2022 в 19:18
Нормально пообщаться на ветке не получилось, потому что немедленно приперся долб.еб промадридский.
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+5
-5
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.02.2022 в 19:22
Виталий, игнорируй эту желтую п**ду. Оно под Реалом не писало, потому что нас там небыло. Ради уважения к себе пропускай мимо этот вирус.
+5
-4
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Loader (Днепр)
20.02.2022 в 19:24
Ты прав, Алекс. Просто они вчера на своей ветке рассуждали о сраче. А Витька даже посылать известно куда не стоит, он с х.я и так не слазит.
+5
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.02.2022 в 19:30
Та пусть что хотят то и делают. Я считал, что хоть несколько их нормальных там есть, а оказалось nugapacы без исключения.
+2
-3
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Ардалион (землянин)
20.02.2022 в 19:45
Алекс, красава братан!
+2
-3


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