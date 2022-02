Примера. Валенсия - Барселона 1:4. Сильно, уверенно и местами очень красиво

"Барселона" еще недостаточно стабильна, чтобы говорить о титулах, но отдельные матчи ей уже удаются. Сегодня был как раз такой день.

"Валенсия", по большому счету, сама виновата - нельзя давать "Барсе" столько пространства и времени на принятие решений. Наказание последовало немедленно - никем не прикрытый Жорди Альба придумал для своих два мяча.

В первом случае он отправил в прорыв Обамеянга, который расстрелял ворота; во втором - забросил на Дембеле, а тот покатил на Френки - гол-копия того, что "Барса" забила на поле "Алавеса".

2 - Pierre-Emerick Aubameyang ???????? is the second @FCBarcelona player to score a brace in his first @LaLigaEN start in the 21st century, after Francisco Trincão ???????? against Alavés in February 2021. Ultrasonic. pic.twitter.com/0POHLhBDjk

Третий мяч, который Обамеянг провел после прострела с правого фланга, иллюстрация беспомощности обороны "Валенсии". Как можно оставлять единственного центрфорварда соперника в одиночестве перед воротами - уму непостижимо.

Хорошо хоть на ответные атакующие акции "Валенсию" хватило, иначе было бы совсем кисло. При счете 0:3 Солер забил дважды, но один его гол отменили из-за выхода мяча за пределы поля в ходе атаки - все справедливо.

"Летучие мыши", наверное, даже надеялись на камбэк на последних минутах - у них уже проходил такой фокус с "Атлетико", но "Барса" сыграла на опережение, выпустив Педри. Его пушечный крученый удар из-за пределов штрафной окончательно добил еще трепыхавшихся хозяев.

5 - Pedri González ???????? has scored his fifth @LaLigaEN goal for @FCBarcelona, the first from outside the box. Besides, he has scored the Barcelona's goal with the lowest expected goals value in LaLiga 2021/22 (0.023 xG). Missile. pic.twitter.com/CLWOpKCjxz