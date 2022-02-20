Реал сказал Мбаппе, что если трансфер не случится летом, то не состоится никогда

"Реал Мадрид" пригрозил форварду "ПСЖ" Килиану Мбаппе, что тот никогда больше не получит шанс сыграть за испанский клуб, если не согласится на трансфер этим летом. У француза осталось 6 месяцев до окончания контракта с парижским клубом, и "Реал" считается главным претендентом на игрока.

Однако "ПСЖ", по информации The Times, не собирается отпускать своего лидера, и предложил Мбаппе контракт на два года с "астрономической" зарплатой. Такое предложение, как сообщается, превышает любую сумму, которую способен дать "Реал", поэтому игрок до сих пор не принял решение.

"Мадрид" сказал игроку, что их предложение не будет ждать вечно, и деньги, заготовленные на его трансфер, будут потрачены на другого нападающего. К примеру, на Эрлинга Холанда из "Боруссии Дортмунд".