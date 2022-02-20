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Реал сказал Мбаппе, что если трансфер не случится летом, то не состоится никогда

Испания
(1 голосов)

ПСЖ пытается удержать форварда астрономической зарплатой

Реал сказал Мбаппе, что если трансфер не случится летом, то не состоится никогда

Фото: Playing for 90

UA-Футбол
Новина українською

"Реал Мадрид" пригрозил форварду "ПСЖ" Килиану Мбаппе, что тот никогда больше не получит шанс сыграть за испанский клуб, если не согласится на трансфер этим летом. У француза осталось 6 месяцев до окончания контракта с парижским клубом, и "Реал" считается главным претендентом на игрока.

Однако "ПСЖ", по информации The Times, не собирается отпускать своего лидера, и предложил Мбаппе контракт на два года с "астрономической" зарплатой. Такое предложение, как сообщается, превышает любую сумму, которую способен дать "Реал", поэтому игрок до сих пор не принял решение.

"Мадрид" сказал игроку, что их предложение не будет ждать вечно, и деньги, заготовленные на его трансфер, будут потрачены на другого нападающего. К примеру, на Эрлинга Холанда из "Боруссии Дортмунд".

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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Ардалион (землянин)
20.02.2022 в 20:50
А судя потому, как Реал ультимативно заявил, с целью надавить на Мбапе, то слухи о начавшихся переговорах Килиана с шейхами таки имеют под собой основания.
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Ардалион (землянин)
20.02.2022 в 20:40
Вчера комментатор на матче Нант-ПСЖ говорил, шо мол де Мбапе вступил в переговоры с шейхами. Даже говорят, шо сам Макрон подключился. Если это так, то шансы Реала на Килина существенно падают. Шейхи умеют уговаривать. Я представляю, какой будет МЕГА обсёр, если Мбапе останется в Париже, а Холанд перейдёт в Барсу.
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