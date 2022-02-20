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Реал сказал Мбаппе, что если трансфер не случится летом, то не состоится никогда
ПСЖ пытается удержать форварда астрономической зарплатой
Фото: Playing for 90
"Реал Мадрид" пригрозил форварду "ПСЖ" Килиану Мбаппе, что тот никогда больше не получит шанс сыграть за испанский клуб, если не согласится на трансфер этим летом. У француза осталось 6 месяцев до окончания контракта с парижским клубом, и "Реал" считается главным претендентом на игрока.
Однако "ПСЖ", по информации The Times, не собирается отпускать своего лидера, и предложил Мбаппе контракт на два года с "астрономической" зарплатой. Такое предложение, как сообщается, превышает любую сумму, которую способен дать "Реал", поэтому игрок до сих пор не принял решение.
"Мадрид" сказал игроку, что их предложение не будет ждать вечно, и деньги, заготовленные на его трансфер, будут потрачены на другого нападающего. К примеру, на Эрлинга Холанда из "Боруссии Дортмунд".
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