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Хави: В мире нету никого талантливее Педри, и ему всего лишь 19

Испания
(1 голосов)

Большая похвала от тренера Барселоны

Хави: В мире нету никого талантливее Педри, и ему всего лишь 19

Фото: FC Barcelona

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави в интервью после победы над "Валенсией" со счетом 4:1 похвалил полузащитника Педри Гонсалеса. Игрок вышел на замену и забил гол, который позже был переписан на Пьера-Эмерика Обамеянга.

Вот что тренер сказал об игре "Барселоны":

"Наш первый гол был невероятным. В первом тайме игра была под нашим контролем, однако во втором мы немного притормозили. Мы прогрессируем с каждой игрой. Эта победа дала нам уверенность до четверга".

Как Хави оценил выступление Педри:

"В мире нету никого талантливее Педри. Он лучший игрок на своей позиции, и ему всего лишь 19 лет".

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В статье: Барселона Хави Педри
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Комментарии (1)
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Ипать кротоф (Киев)
20.02.2022 в 21:28
Посмотрим как ты запоешь, когда Мудрик выиграет ЗМ)))))))))
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