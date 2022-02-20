Хави: В мире нету никого талантливее Педри, и ему всего лишь 19

Главный тренер "Барселоны" Хави в интервью после победы над "Валенсией" со счетом 4:1 похвалил полузащитника Педри Гонсалеса. Игрок вышел на замену и забил гол, который позже был переписан на Пьера-Эмерика Обамеянга.

Вот что тренер сказал об игре "Барселоны":

"Наш первый гол был невероятным. В первом тайме игра была под нашим контролем, однако во втором мы немного притормозили. Мы прогрессируем с каждой игрой. Эта победа дала нам уверенность до четверга".

Как Хави оценил выступление Педри:

"В мире нету никого талантливее Педри. Он лучший игрок на своей позиции, и ему всего лишь 19 лет".