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Хави: В мире нету никого талантливее Педри, и ему всего лишь 19
Большая похвала от тренера Барселоны
Фото: FC Barcelona
Главный тренер "Барселоны" Хави в интервью после победы над "Валенсией" со счетом 4:1 похвалил полузащитника Педри Гонсалеса. Игрок вышел на замену и забил гол, который позже был переписан на Пьера-Эмерика Обамеянга.
Вот что тренер сказал об игре "Барселоны":
"Наш первый гол был невероятным. В первом тайме игра была под нашим контролем, однако во втором мы немного притормозили. Мы прогрессируем с каждой игрой. Эта победа дала нам уверенность до четверга".
Как Хави оценил выступление Педри:
"В мире нету никого талантливее Педри. Он лучший игрок на своей позиции, и ему всего лишь 19 лет".
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