Обамеянг – о первом хет-трике за Барселону: Месталья немного похожа на мой дом

Габонский нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль в матче 25-го тура Примеры против "Валенсии" (4:1). Тем не менее, гол полузащитника "сине-гранатовых" Педри также был переписан на форварда.

"Я очень рад, мы победили. "Барселона" сыграла очень хорошо и взяла три очень важных зачетных пункта. В четверг мы сыграем важный матч против "Наполи" – победа в поединке с "Валенсией" придает уверенность, что мы победим и в Неаполе".