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Обамеянг – о первом хет-трике за Барселону: Месталья немного похожа на мой дом
Особенный стадион для Пьер-Эмерика?
Getty Images / Global Images Ukraine
Габонский нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль в матче 25-го тура Примеры против "Валенсии" (4:1). Тем не менее, гол полузащитника "сине-гранатовых" Педри также был переписан на форварда.
"Я очень рад, мы победили. "Барселона" сыграла очень хорошо и взяла три очень важных зачетных пункта. В четверг мы сыграем важный матч против "Наполи" – победа в поединке с "Валенсией" придает уверенность, что мы победим и в Неаполе".
"У меня роман с "Местальей" (прим. ред UA-Футбол – на этом стадионе Обамеянг сделал хет-трик в 2019 году). Да, в последний раз, когда я играл здесь, я сделал хет-трик в Лиге Европы. Сегодня у меня дубль, да, эта арена немного похожа на мой дом".
Culers, @Auba tiene un mensaje para vosotros pic.twitter.com/iDr8c1OOdm— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 20, 2022
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