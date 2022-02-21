"Он сыграл великолепно". Хави похвалил защитника Барселоны и отметил его прогресс

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес похвалил американского защитника Сержиньо Деста за выступление футболиста в рамках матча Примеры против "Валенсии". Напомним, "сине-гранатовые" разбили "Лос Чес" со счетом 4:1.

"Сержиньо Дест сыграл великолепно. Я очень доволен его прогрессом. Когда я только приехал в Каталонию, он выглядел не очень хорошо, а теперь у него все в порядке – как с мячом, так и без него".

Ранее в прессе сообщалось, что зимой Сержиньо покинет каталонский клуб. Тем не менее, Дест остался в команде Хави. Ранее американец долгое время был травмирован.