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"Он сыграл великолепно". Хави похвалил защитника Барселоны и отметил его прогресс

Испания
(1 голосов)

Тренер остался впечатлен

"Он сыграл великолепно". Хави похвалил защитника Барселоны и отметил его прогресс

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес похвалил американского защитника Сержиньо Деста за выступление футболиста в рамках матча Примеры против "Валенсии". Напомним, "сине-гранатовые" разбили "Лос Чес" со счетом 4:1.

"Сержиньо Дест сыграл великолепно. Я очень доволен его прогрессом. Когда я только приехал в Каталонию, он выглядел не очень хорошо, а теперь у него все в порядке – как с мячом, так и без него".

Ранее в прессе сообщалось, что зимой Сержиньо покинет каталонский клуб. Тем не менее, Дест остался в команде Хави. Ранее американец долгое время был травмирован.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Сержиньо Дест
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Источник:
Marca

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